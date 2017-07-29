На Аляске самолет при посадке обезглавил оленя

В аэропорту Дедхорс (с англ.Deadhorse — дословно «мертвая лошадь») на Аляске самолет Boeing 737 обезглавил оленя. Об этом сообщают местные СМИ.

После того, как самолет врезался в животное, он совершил благополучную посадку. Никто на борту не пострадал, самолет значительных повреждений не получил. На борту находились 100 пассажиров и пять членов экипажа.