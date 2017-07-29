Уволенный петербуржец разнес офис бывшего работодателя

В Петербурге на дебоше попался бывший сотрудник транспортной компании. Он отомстил за увольнение выброшенной из офисных окон мебелью.

Как стало известно «Фонтанке», накануне, 28 июля, в бизнес-центр на улице Салова, 53, пришел 36-летний петербуржец. Он поднялся на третий этаж, где располагался офис его бывшей компании-работодателя, и учинил разбор недавнего своего увольнения. Отчаяние, помноженное на алкогольную отвагу, от возвращения к должности его отдалило, а помещение в кутузку, наоборот, приблизило. Мужчина принялся освобождать офис от компьютеров, столов и стульев. Они летели с третьего этажа.

Испуганные сотрудники вызвали охрану. Приехал наряд фирмы «Титан» и задержал скандалиста. Трезветь и искать 150 тысяч рублей для возмещения ущерба он отправлен в отдел полиции Фрунзенского района.