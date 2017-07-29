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29.07.2017 12:46

World Vita осуществит поставку оборудования для кардиологического отделения детской больницы

World Vita осуществит поставку оборудования для кардиологического отделения детской больницы
Благотворительный Фонд World Vita

Благотворительный Фонд World Vita в рамках реализации программы «Оснащение детских медицинских учреждений» произведет поставку высокотехнологичного оборудования для кардиологического отделения ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»:

– стационарная система вспомогательного кровообращения для оказания помощи в стационаре клиники;

– транспортная система вспомогательного кровообращения для оказания помощи и транспортировки пациента из других городов, клиник.

В рамках данной поставки будет произведено обучение врачебного персонала клиники, знакомство с функционалом аппаратов. И введение аппарата в эксплуатацию. Проведение первых операций с его использованием.

Также 31 числа будет прооперировано 5 детей, лечение которых также оплачено Благотворительным Фондом World Vita, ввиду отсутствия квот бесплатное лечение этих детей не предусмотрено.

ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

Представители World Vita предполагают, что данная поставка станет началом долгосрочного сотрудничества фонда и клиники. Они создали программу поддержки детей, которая поможет оплачивать необходимые операции для маленьких кардиопациентов и сокращать очередь ожидания!

На встрече предполагается обсудить финансирование детских медицинских учреждений, привлечение иностранных специалистов для обучения и помощи в оплате для детей, ввиду нехватки квот.

Справка о фонде:

Благотворительный Фонд Помощи Детям World Vita является одним из ведущих благотворительных фондов России.

Миссия – обеспечивать детей с тяжелыми, редкими и трудноизлечимыми заболеваниями возможностью проходить лечение в тех российских больницах и иностранных клиниках, где показатели выздоровления детей наиболее высокие.

Фонд сотрудничает с более чем 100 ведущими медицинскими учреждениями России, Германии, Израиля, Великобритании, США, Сингапура и других стран.

За 8 лет работы Благотворительного Фонда Помощи Детям World Vita более 2400 детей из разных регионов России получили помощь.

1 декабря 2016 года Издательский дом «Коммерсантъ» официально вручил фонду «Премию года» за честный труд, высокие результаты и успехи в области благотворительности.

Подробнее в разделе – https://worldvita.ru/about


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29.07.2017 12:46

World Vita осуществит поставку оборудования для кардиологического отделения детской больницы

Благотворительный Фонд World Vita в рамках реализации программы «Оснащение детских медицинских учреждений» произведет поставку высокотехнологичного оборудования для кардиологического отделения ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
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