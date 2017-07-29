World Vita осуществит поставку оборудования для кардиологического отделения детской больницы
Благотворительный Фонд World Vita в рамках реализации программы «Оснащение детских медицинских учреждений» произведет поставку высокотехнологичного оборудования для кардиологического отделения ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»:
– стационарная система вспомогательного кровообращения для оказания помощи в стационаре клиники;
– транспортная система вспомогательного кровообращения для оказания помощи и транспортировки пациента из других городов, клиник.
В рамках данной поставки будет произведено обучение врачебного персонала клиники, знакомство с функционалом аппаратов. И введение аппарата в эксплуатацию. Проведение первых операций с его использованием.
Также 31 числа будет прооперировано 5 детей, лечение которых также оплачено Благотворительным Фондом World Vita, ввиду отсутствия квот бесплатное лечение этих детей не предусмотрено.
Представители World Vita предполагают, что данная поставка станет началом долгосрочного сотрудничества фонда и клиники. Они создали программу поддержки детей, которая поможет оплачивать необходимые операции для маленьких кардиопациентов и сокращать очередь ожидания!
На встрече предполагается обсудить финансирование детских медицинских учреждений, привлечение иностранных специалистов для обучения и помощи в оплате для детей, ввиду нехватки квот.
Справка о фонде:
Благотворительный Фонд Помощи Детям World Vita является одним из ведущих благотворительных фондов России.
Миссия – обеспечивать детей с тяжелыми, редкими и трудноизлечимыми заболеваниями возможностью проходить лечение в тех российских больницах и иностранных клиниках, где показатели выздоровления детей наиболее высокие.
Фонд сотрудничает с более чем 100 ведущими медицинскими учреждениями России, Германии, Израиля, Великобритании, США, Сингапура и других стран.
За 8 лет работы Благотворительного Фонда Помощи Детям World Vita более 2400 детей из разных регионов России получили помощь.
1 декабря 2016 года Издательский дом «Коммерсантъ» официально вручил фонду «Премию года» за честный труд, высокие результаты и успехи в области благотворительности.
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