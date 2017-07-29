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29.07.2017 12:32

Перевернувшийся у берегов Крыма сухогруз затонул

Перевернувшийся во время шторма у берегов Крыма сухогруз Anda затонул, восемь спасенных моряков подняты на борт грузового судна Minoan Grace, сообщили РИА Новости в экстренных службах полуострова.

Ранее сообщалось, что в нейтральных водах у берегов Крыма в результате шторма опрокинулся сухогруз Anda, перевозивший 24 тысячи тонн пшеницы. На борту находился экипаж из девяти человек — три гражданина Индии и шесть сирийцев.

Восемь спасенных моряков подняты на борт грузового судна Minoan Grace, сообщили РИА Новости в экстренных службах полуострова. Поиски девятого члена экипажа продолжаются. Судно направлялось в Турцию и пришло на помощь тонущему сухогрузу. В свободных источниках указывается, что Minoan Grace ходит под флагом Мальты. По сведениям источника, пока не ясно, куда будут направлены спасенные моряки – либо в Севастополь, либо в Турцию.

"Опрокинувшийся сухогруз Anda затонул, нам подтвердили информацию с места спасательной операции", — сообщили в МЧС.

 

Источник: РИА Новости


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