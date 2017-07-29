Эдуард Лимонов написал книгу о незаконнорожденном деде

Писатель Эдуард Лимонов закончил новую книгу. Об этом литератор сообщил в своем «Живом Журнале» в субботу, 29 июля.

«Вчера просидели с моим товарищем и помощником Данилой с 14 до 20 часов и сделали окончательный текст книги о моей родословной», — поведал он.

Название Лимонов раскрывать отказался. «А то сглазите», — объяснил прозаик. Он добавил, что уже отослал рукопись издателю. «По-моему, отличная получилась книга», — подчеркнул писатель.

«Мой незаконнорожденный дед Иван Иваныч в поте лица своего трудился с 1917-го на "зерновом фронте", то есть проводил на самом деле продразверстки, стрелял и отстреливался там у себя в Воронежской губернии, в то время как законнорожденная часть семьи кто эмигрировал, а кто пошел в белогвардейцы», — анонсировал Лимонов.

По его словам, написав произведение, он понял, «почему дед стал служить красным на "зерновом фронте"»: «Это была обида незаконнорожденного».

Эдуард Лимонов — автор таких романов, как «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время», а также книги «Дневник неудачника» и повести «У нас была великая эпоха».