Еще
13:09 29.07.2017
Пришлите свою новость!
13:03
В торговом центре рядом с Сенной мигрант упал со стремянки и умер
12:55
СМИ: "Самолёт Путина" перед вылетом из Финляндии загрузили алкоголем
12:50
Лучшие точки, откуда можно посмотреть парад в День ВМФ
12:39
Гатчина обрела долгожданный путепровод
12:32
Перевернувшийся у берегов Крыма сухогруз затонул
12:21
Финские СМИ разглядели "ядерный чемоданчик" Путина во время его визита в Финляндию
12:11
Эдуард Лимонов написал книгу о незаконнорожденном деде
12:01
МЧС: Привычные ливни совсем скоро на улицах Петербурга
11:42
К спасательной операции у берегов Крыма привлекли самолет и два корабля
11:37
Советник мэра Архангельска и депутат гордумы задержаны за посредничество во взяточничестве
11:30
Четверо россиянин пострадали при пожаре в турецком отеле
11:20
Подростки угнали «Жигули», но доехали только до дерева
11:14
Гостей Кронштадта довезут на парад автобусами
11:02
Перуанец из «Локомотива» пожаловался на холодное лето в России
10:54
На Васильевском опрокинувшийся миксер с бетоном бросили посреди дороги после ДТП
10:52
Украинские националисты вывели полицию на тайник оружия у петербуржца
10:50
Саакашвили назвал Порошенко «банальным торгашом»
10:42
Возле Тосно «Рено» врезался в столб, погиб водитель
10:36
Пострадавших в ДТП в Хельсинки россиянок выписали из больницы
10:31
Экипаж корабля «Союз МС-05» перешел на борт МКС
10:14
У берегов Крыма перевернулся сухогруз. Шестерых ищут спасатели
10:07
Дожди с грозами надвигаются на Петербург
09:59
США выразили протест в связи с ответными мерами России на высылку дипломатов
02:27
На «Усадьбу Jazz» приедет один из лучших джазовых гитаристов мира
02:09
На фестивале «О, да! Еда!» накормят синими бургерами и научат рисовать
01:58
Наина Ельцина, директор «Гаража» и создатель «Meduza» встретятся на «Диалогах» в Эрмитаже
01:41
Выборгский замок вернется в средневековье
01:28
На Карповке и Малой Невке пройдут водные опен-эйры
01:13
«Мотостолица» захватит Манежную площадь
00:50
Александр Кержаков попрощается с болельщиками перед матчем со «Спартаком»
00:39
Трамп уволил Прибуса с поста главы аппарата Белого дома США
00:32
Конгресс направил в ведомства США запросы на документы «Лаборатории Каперского»
00:20
УЕФА будет ужесточать правила финансового fair play
00:02
Банк России оценил размер «дыры» в капитале банка «Югра»
28/07
В Петербурге автохам напал на женщину на Mitsubishi. Заступников не нашлось
28/07
«Маяковская» работает в обычном режиме
28/07
В посольстве России в Финляндии отказались предоставить информацию о пострадавших россиянах
28/07
Спикер ЗакСа: решение суда об аресте Резника неоправданно жестокое
28/07
Двое россиян оказались в толпе, на которую наехал автомобиль в центре Хельсинки
28/07
Вестибюль «Маяковской» закрыт на проверку
28/07
Объявлен конкурс на новогоднее оформление Московского проспекта
28/07
При нападении мужчины в Гамбурге пострадали четыре человека
28/07
Рейтинг одобрения работы Трампа снизился до рекордного минимума
28/07
BuzzFeed: Михаил Лесин был убит в Вашингтоне
28/07
Программа реновации «хрущёвок» Петербурга выполнена на 1%
28/07
Самолет с Рогозиным, совершивший вынужденную посадку в Минске, добрался до Кишинева
28/07
Часть жильцов пострадавшего дома на Каменноостровском смогут вернуться домой 31 июля
28/07
Российские пловцы за день взяли три "золота" на чемпионате мира
28/07
Полиция Хельсинки не считает наезд на толпу людей терактом
28/07
СМИ: Защитник «Лиона» Маммана перейдет в «Зенит» за 16 млн евро
28/07
«Фонтанка» за 60 секунд – главное за неделю
28/07
Автомобиль въехал в толпу в центре Хельсинки: один человек погиб
28/07
Япония сообщает о запуске ракеты КНДР
28/07
МИД России выразил протест Румынии из-за ситуации вокруг самолета с Рогозиным
28/07
Росреестр прекратил обслуживание петербуржцев из-за технического сбоя
28/07
В Турции заявили о согласии России передать технологии системы С-400
28/07
«Технопромэкспорт» признал поставку модернизированных турбин Siemens в Крым
28/07
Новый постпред России при ООН: Отношения России и США находятся на дне
28/07
Резнику дали 10 суток за сопротивление сотруднику Росгвардии на митинге 12 июня
28/07
Глава Крыма: Свет включили, экономика не пострадала
28/07
Попутчиков Рогозина не выпускают из самолета
28/07
В ДТП под Пригородным погиб капитан I ранга
28/07
Санкции против Крыма продлили Албания, Черногория, Норвегия, Грузия и Украина
28/07
МИД Германии заявил, что не будет считаться с санкциями США против России
28/07
В Петербурге обжаловали снос доски адмиралу Колчаку
28/07
В ГИБДД рассказали, как объехать парад на День ВМФ
28/07
ФСБ нашла подрывников в шиномонтаже
28/07
В ангаре, где сгорело 7 нелегалов, нашли нарушения охраны труда на 23 дела
28/07
Завершается реставрация Музея Рерихов на Васильевском острове
28/07
БЦ «Сенатор» в Петербурге эвакуировали из-за угроз обиженного врача
Предыдущие новости
Архив материалов
Афиша Plus
Версия для печати
29.07.2017 12:11

Эдуард Лимонов написал книгу о незаконнорожденном деде

Писатель Эдуард Лимонов закончил новую книгу. Об этом литератор сообщил в своем «Живом Журнале» в субботу, 29 июля.

«Вчера просидели с моим товарищем и помощником Данилой с 14 до 20 часов и сделали окончательный текст книги о моей родословной», — поведал он.

Название Лимонов раскрывать отказался. «А то сглазите», — объяснил прозаик. Он добавил, что уже отослал рукопись издателю. «По-моему, отличная получилась книга», — подчеркнул писатель.

«Мой незаконнорожденный дед Иван Иваныч в поте лица своего трудился с 1917-го на "зерновом фронте", то есть проводил на самом деле продразверстки, стрелял и отстреливался там у себя в Воронежской губернии, в то время как законнорожденная часть семьи кто эмигрировал, а кто пошел в белогвардейцы», — анонсировал Лимонов.

По его словам, написав произведение, он понял, «почему дед стал служить красным на "зерновом фронте"»: «Это была обида незаконнорожденного».

Эдуард Лимонов — автор таких романов, как «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время», а также книги «Дневник неудачника» и повести «У нас была великая эпоха». 

 

Источник: "Лента.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
08.02.2017 15:47

Tele2 поддержит крупнейший в России музей современного искусства

Tele2 стала официальным партнером музея современного искусства Эрарта. В 2017 году компания поддержит целый ряд культурных событий, которые дают возможность петербуржцам по-новому взглянуть на мир через призму творчества наиболее ярких современных художников.
22.08.2015 01:12

Animal ДжаZ, «Кирпичи» и другие сыграют на фестивале "Живой"

Материалы рубрики
Новости
Статьи
Эдуард Лимонов написал книгу о незаконнорожденном деде
На «Усадьбу Jazz» приедет один из лучших джазовых гитаристов мира
На фестивале «О, да! Еда!» накормят синими бургерами и научат рисовать
Наина Ельцина, директор «Гаража» и создатель «Meduza» встретятся на «Диалогах» в Эрмитаже
Выборгский замок вернется в средневековье
Куда пойти 28-30 июля: День ВМФ, «Старкон», «Усадьба Jazz», «О, да! Еда!»
На экранах «Роковое искушение”: Неженский взгляд
Читать не запретишь: гид «Фонтанки» по новым книгам для школьников
«Опера – всем»: четыре – ноль в пользу театра
Кто живет в музее
Дюнкерк: Спасение утопающих
Куда пойти 21-23 июля: джаз в Гатчине, вода в Ленэкспо, цветы в Павловске, искусство в Манеже
Краплёные карты: выгодны ли «сити пассы» по Петербургу
Искусство на отдыхе: штрихи к Венецианской биеннале
"Блокбастер", которого нет
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Лучшие точки, откуда можно посмотреть парад в День ВМФ

Итоги недели с Андреем Константиновым

Что известно о кораблях военно-морского парада в Петербурге

Новости компаний
Tele2
08.02.2017 15:47
Tele2 поддержит крупнейший в России музей современного искусства
Tele2 стала официальным партнером музея современного искусства Эрарта. В 2017 году компания поддержит целый ряд культурных событий, которые дают возможность петербуржцам по-новому взглянуть на мир через призму творчества наиболее ярких современных художников.
22.08.2015 01:12
Animal ДжаZ, «Кирпичи» и другие сыграют на фестивале "Живой"
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.