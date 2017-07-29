К спасательной операции у берегов Крыма привлекли самолет и два корабля

Самолет и два корабля Черноморского флота привлечены к спасательной операции у берегов Крыма, где затонул сухогруз, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Ранее сообщалось, что в нейтральных водах возле Севастополя опрокинулся сухогруз Anda, перевозивший 24 тысячи тонн пшеницы. На борту находился экипаж из девяти человек – три гражданина Индии и шесть сирийцев. Из них восемь человек уже спасены.

"По решению командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко к месту аварии сухогруза Anda под флагом Того в Черном море направлены спасательный буксир Черноморского флота "Шахтер", а также корабль связи "Приазовье". В воздушном пространстве над районом поисково-спасательной операции работает экипаж поисково-спасательного самолета Ан-26 морской авиации флота", — сказал Трухачев.