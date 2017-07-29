Советник мэра Архангельска и депутат гордумы задержаны за посредничество во взяточничестве

В Архангельске задержаны депутат городской думы Константин Яковлев и советник главы города Иван Кузнецов, которые подозреваются в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере. Об этом ИА FlashNord сообщили в региональном управлении СКР.

«По версии следствия, в конце 2016 года подозреваемые участвовали в передаче взятки в крупном размере должностному лицу за лоббирование интересов коммерческих структур в сфере наружной рекламы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, накануне у подозреваемых были проведены обыски.

Как стало известно FlashNord, суд избрал Ивану Кузнецову меру пресечения в виде двух месяцев ареста, мера пресечения Яковлеву пока не избиралась.

