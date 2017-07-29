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29.07.2017 11:14

Гостей Кронштадта довезут на парад автобусами

Гостям Кронштадта в День ВМФ, 30 июля, предлагается воспользоваться общественным транспортом. Движение автотранспорта на территории Кронштадтского района в этот день будет ограничено.

В воскресенье, 30 июля, из Петербурга в центральную часть Кронштадта будет организовано автобусное сообщение по социальному маршруту № 101 (станция метро «Старая деревня» – остановка «Кронштадт, Дом Быта»), и автобусное сообщение по коммерческим маршрутам К-405 (станция метро «Черная речка» – остановка «Кронштадт, Дом Быта») и К-407 (станция метро «Проспект Просвещения» остановка «Кронштадт, Дом Быта»).

Интервал отправления коммерческих автобусов будет сокращен.

Помимо этого, 30 июля АО «Третий парк» организует бесплатный автобус до форта Константин (дополнительная точка просмотра Главного военно-морского парада) от остановки «19 квартал» на выезде из г. Кронштадт (Кронштадтское шоссе, д. 38). Шатл будет ходить с интервалом 15 минут с 9:00 до 14:00 часов.

Движение по основным автодорогам на территории района будут регулировать сотрудники ГИБДД. Легковые автомобили будут направлены на временные бесплатные парковки на территории центральной части города Кронштадт. Общая вместимость временных парковок 1300 машиномест.

Схема ограничения движения 30 июля 2017 года на территории Кронштадтского района и программа праздничных мероприятий опубликованы на сайте районной администрации.

Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге и в Кронштадте 30 июля. Участие в нём примут более 60 кораблей и подлодок Балтийского, Черноморского, Северного флотов и Каспийской флотилии. В их числе – самые большие в мире ударные корабли с ядерной энергетической установкой «Пётр Великий» и «Дмитрий Донской». Кроме того, на сверхмалой высоте пролетит авиация Тихоокеанского флота. Принимать парад будет президент РФ Владимир Путин.
 

Вход на Южную стенку Средней гавани Кронштадта 30 июля только по пригласительным билетам.

В Петровский парк и на Якорную площадь вход свободный. 


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