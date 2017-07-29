Украинские националисты вывели полицию на тайник оружия у петербуржца

Полицейские вышли на компанию петербуржцев, в чьих домах нашли сотню боеприпасов и оружия.

Как стало известно «Фонтанке», 27 июля по подозрению в обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ был задержан 48-летний петербуржец.

В руки правоохранителей мужчина вместе с тремя приятелями попался за незаконный оборот оружия. В их квартирах нашли целый арсенал, в том числе, времен ВОВ – гранаты, стволы пулеметов, пистолеты, обоймы, патроны и порох.

Полиция обладает информацией, что задержанный имеет связи с украинскими националистами, которые и отправляют в Северную столицу оружие. Возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения петербуржцу дали подписку о невыезде. Продолжается работа по перекрытию каналов поступления оружия в Петербург.