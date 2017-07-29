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29.07.2017 10:50

Саакашвили назвал Порошенко «банальным торгашом»

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своей главной ошибке в ходе работы с президентом Украины Петром Порошенко и назвал его «банальным торгашом».

«Моей самой главной ошибкой было то, что я изначально неправильно понял мотивацию Порошенко. Она у него очень простая на самом деле – зарабатывать деньги. Этот человек так и остался банальным торгашом. Я работал в АП и знаю, что большую часть времени Порошенко решает на рабочем месте свои бизнесовые вопросы», — рассказал Саакашвили в интервью «Украинской правде».

Ранее Саакашвили увидел в Порошенко черты авторитарного правителя.

26 июля государственная миграционная служба Украины заявила, что Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства на основании ложных данных, указанных в анкете.

Источник: "Газета.ру"


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Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
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24.07.2017 16:04
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