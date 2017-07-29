Экипаж корабля «Союз МС-05» перешел на борт МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-05» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении на сайте Центра управления полетами (ЦУП).

Отмечается, что стыковка в автоматическом режиме под контролем специалистов была произведена в 0.55 (мск).