Экипаж корабля «Союз МС-05» перешел на борт МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-05» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении на сайте Центра управления полетами (ЦУП).
Отмечается, что стыковка в автоматическом режиме под контролем специалистов была произведена в 0.55 (мск).
«Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-05» – российский космонавт Сергей Рязанский («Роскосмос»), американский астронавт Рэндолф Брезник (NASA) и европейский астронавт Паоло Несполи (ESA) 29 июля 2017 года в 03 час. 02 мин. мск перешли на борт Международной космической станции (МКС)», — говорится в сообщении.
Ранее ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-05» и экипажем из трех человек стартовала к Международной космической станции (МКС) с Байконура.
Источник: "Газета.ру"