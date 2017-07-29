США выразили протест в связи с ответными мерами России на высылку дипломатов

США выразили России протест в связи с решением Москвы ввести зеркальные меры в ответ на прошлогоднюю высылку дипломатов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

«Мы выразили сильное разочарование и протест», — заявила она, пояснив, что официальную позицию до Москвы донесли госсекретарь Рекс Тиллерсон в ходе телефонной беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым и посол Джон Теффт на встрече с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым.