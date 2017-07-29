Александр Кержаков попрощается с болельщиками перед матчем со «Спартаком»

Церемония проводов бывшего нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кержакова состоится перед матчем со «Спартаком», 6 августа. Прощание пройдет в 19:00 на стадионе «Санкт-Петербург», передает пресс-служба петербургской команды.

«Перед игрой со «Спартаком» клуб и болельщики поблагодарят Александра Кержакова за его невероятную карьеру, голы, трофеи и самоотдачу, которую форвард всегда демонстрировал в футболке со стрелкой», – говорится в официальном сообщении клуба.

Нападающий Александр Кержаков дебютировал в составе «Зенита» 10 марта 2001 года. За 12 сезонов форвард провел 386 матчей, забил 163 мяча, отдал 65 результативных передач, помог завоевать три чемпионства России, Кубок и два Суперкубка страны. В июле 2017 года форвард завершил игровую карьеру и приступил к работе в клубе в качестве координатора команд Академии.