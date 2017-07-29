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29.07.2017 00:39

Трамп уволил Прибуса с поста главы аппарата Белого дома США

Президент США Дональд Трамп уволил Райнса Прибуса с поста главы аппарата Белого дома и поставил на этот пост министра внутренней безопасности США Джона Келли.

Об этом американский лидер написал в своем твиттере.

«Я с радостью сообщаю вам о том, что только что назначил генерала Джона Келли главой аппарата Белого дома», — написал Трамп.

По его словам, Келли является «великим американцем и великим лидером». Трамп также отметил заслуги Келли на его текущем посту министра внутренней безопасности страны.

Прибус начала работу в должности главы аппарата Белого дома всего полгода назад. Как писало издание Politico, Прибус оказался в тяжелом положении после ухода в отставку одного из своих людей в администрации — Шона Спайсера — с поста пресс-секретаря Белого дома.

Тогда издание отмечало, что на должность Прибуса рассматриваются сразу несколько кандидатов. Источники, близкие к Прибусу, говорили, что он планировал завершить этот год в должности главы аппарата Белого дома.

Источник: Газета.ру


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