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29.07.2017 00:32

Конгресс направил в ведомства США запросы на документы «Лаборатории Каперского»

Конгресс США направил запросы на ряд документов российской компании «Лаборатория Касперского» в американские ведомства из-за подозрений, что продукция компании могла быть использована для совершения действий против США, сообщает Reuters.

Запросы на документы «Лаборатории» были направлены Комитетом Палаты представителей США по науке, космосам и технологиям в 22 ведомства. В соответствии с запросом компания должна представить все документы и сообщения с 1 января 2013 года, касающиеся продуктов компании. Запрос включает предоставление документов о внутренних оценках рисков, списках систем, где используется продукты компании, и имена всех подрядчиков и субподрядчиков, связанных с правительством США.

Как отмечает Reuters, в направленном в ведомства запросе глава Комитета Ламар Смит указал, что Комитет «обеспокоен тем, что "Лаборатория Касперского" подвержена манипуляциям со стороны российского правительства и что ее продукты могут быть использованы в качестве инструмента для шпионажа, саботажа или других подлых действий против США».

Ранее администрацией президента США был введен запрет на использование программного обеспечения «Лаборатории Касперского». Причиной этому стало предупреждение спецслужб о том, что компания может быть связана с российским правительством. Глава Компании неоднократно заявлял, что его компания не сотрудничает ни с одним государством в целях кибер-шпионажа, а сам он выражал готовность выступить в Конгрессе и ответить на вопросы, касающиеся «Лаборатории».

Источник: RNS


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