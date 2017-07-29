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29.07.2017 00:20

УЕФА будет ужесточать правила финансового fair play

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собирается в будущем ужесточить правила финансового fair play, передает RT. Об этом сообщил директор организации по лицензированию клубов и ФФП Андреа Траверсо.

Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА вынес предупреждение «ПСЖ», который намерен совершить трансфер форварда «Барселоны» Неймара за €222 млн, о возможном нарушении правил финансового fair play.

«Проводимая политика финансового фэйр-плей не умерла, и мы, без всяких сомнений, будем ужесточать правила в будущем. Мы постоянно контактируем с клубами, они все осведомлены о правилах», — приводит слова Траверсо New York Times.

Источник: Газета.ру


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