УЕФА будет ужесточать правила финансового fair play

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собирается в будущем ужесточить правила финансового fair play, передает RT. Об этом сообщил директор организации по лицензированию клубов и ФФП Андреа Траверсо.

Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА вынес предупреждение «ПСЖ», который намерен совершить трансфер форварда «Барселоны» Неймара за €222 млн, о возможном нарушении правил финансового fair play.

«Проводимая политика финансового фэйр-плей не умерла, и мы, без всяких сомнений, будем ужесточать правила в будущем. Мы постоянно контактируем с клубами, они все осведомлены о правилах», — приводит слова Траверсо New York Times.