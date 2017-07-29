Владимир Путин принимает парад ВМФ на Неве

С выстрела салютной пушки Петропавловской крепости начался Главный военно-морской парад 30 июля в Северной столице. Он приурочен к 321-й годовщине основания флота.

Как передает корреспондент «Фонтанки», около десяти часов воскресного утра на Заячьем острове приземлился правительственный вертолет. Верховного главнокомандующего России Владимира Путина, а также министра обороны Сергея Шойгу, встретил главком ВМФ Владимир Королев.

В сопровождении военачальников президент поднялся на борт катера, который взял курс к стоящему на Неве большому десантному кораблю «Минск», а далее – к малому противолодочному кораблю «Уренгой». Одновременный залп салютной пушки ознаменовал начало первого в истории Петербурга масштабного морского парада с привлечением авиации.

После прохода парадного строя из двух десятков боевых кораблей президентский катер пришвартуется к причалу на Адмиралтейской набережной. На Сенатской площади Владимир Путин произнесет поздравительную речь, после чего по Неве пойдут малые ракетные и противолодочные корабли. Специально для парада разведены четыре моста.

Сразу после парада на Неве в Средней гавани Кронштадта начнется проход более громоздких кораблей, которые из-за своих размеров не смогли принять участие в параде на Неве. Особого внимания заслуживают ракетный крейсер «Петр Великий» и атомный подводный «Дмитрий Донской» – самая большая лодка в мире, прибывшая в Петербург с Северного флота с баллистическими ракетами «Булава».

Всего в торжественном смотре задействовано 90 больших и малых боевых кораблей, морского парада такого уровня в городе еще не было. Участвуют все флоты и Каспийская флотилия, Тихоокеанский представлен авиацией, которая завершит парад в Петербурге.

Также впервые Северная столица принимает китайскую военную делегацию. Фрегат «Юньчен» и эсминец «Хэйфэй», как предполагается, пройдут в парадном строю российских кораблей в Кронштадте.