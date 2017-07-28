В Петербурге автохам напал на женщину на Mitsubishi. Заступников не нашлось

Инцидент произошел в Невском районе Петербурга днем 28 июля. Неизвестный на Audi A6 напал на женщину на «Мицубиши». Водитель ехала по проспекту Обуховской Обороны в сторону центра.

На нежелание пропускать «Ауди» в месте сужения под Володарским мостом, 30-летний водитель отреагировал нервно: выскочил из салона и разбил локтем боковое зеркало и стекло, а потом попытался скрыться. Травмированная женщина на Mitsubishi (осколками ей повредило руку) попыталась догнать автохама, чтобы заснять его действия на видеорегистратор. И во время второй встречи начались угрозы.

Несмотря на множество свидетелей, ни один водитель не остановился, чтобы помочь петербурженке. Сейчас травмы зафиксированы у врачей травмпункта, ущерб – в страховой, подано заявление в полицию. Тем временем, к вечеру на телефон пострадавшей начали поступать странные звонки.

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