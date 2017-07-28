«Маяковская» работает в обычном режиме

Вестибюль станции «Маяковская» вечером 28 июля открыт для пассажиров петербургского метрополитена после проверки бесхозного предмета.

Как сообщили в пресс-службе подземки, ничего опасного спецслужбы не нашли. С 22:43 станция работает в штатном режиме. Проверка сомнительной находки, замеченной в вестибюле, заняла полчаса, в течении которых попасть на платформу зелёной линии можно было только через переход с «Площади Восстания».

Движение поездов меры безопасности не изменили.