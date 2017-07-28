Спикер ЗакСа: решение суда об аресте Резника неоправданно жестокое

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров прокомментировал арест депутата Максима Резника. Как сообщили 28 июля "Фонтанке" в пресс-службе ЗакСа, единоросс посчитал постановление суда несправедливым.

"Считаю решение Дзержинского суда неоправданно жестким. Надо учитывать, что Максим Львович – депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, представляющий своих избирателей. Поэтому необходимо уважительно относиться к его политической позиции. По моему мнению, Максим Резник должен немедленно подать апелляцию. Решение суда должно быть оспорено",-процитировали в парламенте Макарова. По словам спикера ЗакСа, Максим Резник – его политический оппонент, однако как депутат настоящий профессионал и достойнейший человек.

Напомним, спустя 1,5 месяца после акции против коррупции на Марсовом поле сотрудники полиции составили протокол в отношении депутата Максим Резника. 28 июля Дзержинский суд оштрафовал его на 11 тысяч за участие в несанкционированном митинге и арестовал на 10 суток.