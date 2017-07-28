Двое россиян оказались в толпе, на которую наехал автомобиль в центре Хельсинки

Среди пострадавших после наезда машины на толпу в центре финской столицы оказались двое россиян. Об этом 28 июля сообщает полиция Хельсинки.

«Один человек умер. Четверо ранены и доставлены в больницу. В числе пострадавших – двое россиян. Один гражданин из Эстонии и один – из Финляндии. Их травмы классифицируются как легкие», – говорится в официальном заявлении финских полицейских.

Все пострадавшие – в возрасте от 30 до 40 лет. Водитель, наехавший на толпу, задержан. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. Полиция продолжает проверку.

Напомним, инцидент произошёл 28 июля на перекрёстке улиц Лённротинкату и Аннанкату. Полиция Хельсинки не считает инцидент терактом.