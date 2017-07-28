Вестибюль «Маяковской» закрыт на проверку

Вход на «Маяковскую» временно не доступен пассажирам петербургской подземки вечером 28 июля из-за проверки бесхозного предмета. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, двери вестибюля закрыли в 22:13.

Предмет, оставшийся без хозяина, заметили неподалёку от входа. Подозрительную находку осматривают специалисты.

Отмечается, что на движении поездов меры безопасности не отразились. Поезда на платформе останавливаются. Пассажиры могут попасть на «Маяковскую» через станцию «Площадь Восстания».