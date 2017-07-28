При нападении мужчины в Гамбурге пострадали четыре человека
При нападении мужчины с мачете на людей в супермаркете в Гамбурге пострадали четыре человека, еще один скончался на месте от полученных ран, сообщается в заявлении полиции города 28 июля.
По данным правоохранителей, погибший находился в супермаркете в момент нападения, четыре пострадавших получили ранения в момент, когда нападавший пытался скрыться с места преступления.
При этом прохожие сумели-таки помешать мужчине скрыться и задержали его до приезда полиции.
В настоящее время у полиции нет каких-либо данных о том, что преступник действовал с кем-то еще.
Мотив преступления выясняется. Расследование продолжается.
Днем 28 июля в немецком Гамбурге на территории супермаркета произошло нападение на людей. По данным немецкой газеты Bild, нападавший прокричал «Аллах акбар» во время атаки.
Источник: Газета.ру