При нападении мужчины в Гамбурге пострадали четыре человека

При нападении мужчины с мачете на людей в супермаркете в Гамбурге пострадали четыре человека, еще один скончался на месте от полученных ран, сообщается в заявлении полиции города 28 июля.

По данным правоохранителей, погибший находился в супермаркете в момент нападения, четыре пострадавших получили ранения в момент, когда нападавший пытался скрыться с места преступления.

При этом прохожие сумели-таки помешать мужчине скрыться и задержали его до приезда полиции.

В настоящее время у полиции нет каких-либо данных о том, что преступник действовал с кем-то еще.

Мотив преступления выясняется. Расследование продолжается.

Днем 28 июля в немецком Гамбурге на территории супермаркета произошло нападение на людей. По данным немецкой газеты Bild, нападавший прокричал «Аллах акбар» во время атаки.