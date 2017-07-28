Рейтинг одобрения работы Трампа снизился до рекордного минимума

Рейтинг одобрения работы президента Дональда Трампа жителями США снизился после кратковременного роста, сообщает The Hill со ссылкой на опрос Harvard-Harris.

Положительную оценку деятельности Трампа дали 44% респондентов. Это на 4 процентных пункта ниже, чем в июне, и меньше предыдущего минимума, зафиксированного Harvard-Harris в мае (45%).

Избиратели одобряют деятельность Трампа в сфере борьбы с терроризмом, рынка труда и экономики, но недовольны его работой в области иммиграции, внешней политики и управления правительством.

Только 41% опрошенных испытывают симпатию к президенту США на личном уровне. Такая же доля респондентов считают, что президент находится на правильном пути; противоположного мнения придерживаются 59%.

Как показал опрос Harvard-Harris, избиратели рекомендуют Трампу сосредоточиться в большей степени на экономике, воздерживаться от использования Twitter, изменить свой тон на менее боевой и перетасовать свою команду так, чтобы в ней появились люди с большим опытом государственной службы.

Онлайн-опрос Harvard-Harris был проведен среди 2051 избирателя с 19 июля по 24 июля.