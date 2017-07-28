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28.07.2017 21:45

BuzzFeed: Михаил Лесин был убит в Вашингтоне

 

Экс-министр печати России Михаил Лесин был убит в отеле в Вашингтоне, а не погиб в результате несчастного случая, сообщает 28 июля BuzzFeed со ссылкой на нескольких чиновников разведывательных и правоохранительных ведомств США.

Как утверждается, Лесин, которого издание именует «медиацарем», был убит в Вашингтоне перед запланированной встречей с минюстом США.

По данным двух агентов ФБР и сотрудника американской разведки, «Лесин был фактически забит до смерти».

При этом BuzzFeed отмечает, что ни один из этих чиновников не был прямо связан с расследованием, но узнали эти данные от «коллег, которые участвовали» в расследовании.

Как отмечает издание, сотрудники минюста незадолго до смерти Лесина пригласили его на интервью о работе в телеканале RT, который он же и основал, пишет "Газета.ру".

Дело о смерти Михаила Лесина было официально закрыто. Федеральный прокурор США по столичному округу Колумбия заявила, что причиной его смерти стал несчастный случай.

Как писала "Фонтанка", бывший министр печати и экс-глава «Газпром-медиа» скончался на 58-м году жизни в гостинице Hotel Dupont в центре Вашингтона. Причем на последнем этаже отеля Dupont в Вашингтоне, где 5 ноября 2015 года было обнаружено тело экс-министра печати Михаила Лесина, установлены камеры видеонаблюдения. Как убедился корреспондент «Фонтанки», они смонтированы по углам коридоров. Каждая камера охватывает сразу два коридора. Это означает, что полиция Вашингтона должна была в течение короткого времени после обнаружения тела установить, когда Лесин заходил в свой номер и самое главное – заходил ли кто-то к нему. При этом сотрудники самого отеля отказываются всячески комментировать эту историю, ссылаясь на неприкосновенность частной жизни.

Лесин занимал пост министра России по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций с 1999 по 2004 год. Он также был председателем правления ОАО «Газпром-медиа-холдинг» с 1 октября 2013 по 12 января 2015 года.


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