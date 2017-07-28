К парадным кораблям ВМФ приблизились «томагавки»

Военно-морской парад в Петербурге снова проверяется на прочность. В День Победы он был сорван из-за одного эсминца ВМС США. Теперь, ко Дню ВМФ, на расстоянии удара подошла эскадра.

Ровно за сутки до генеральной репетиции парада Военно-морского флота РФ к берегам Великобритании подошла эскадра 6-го флота ВМС США – крупнейший в мире атомный авианосец «Джордж Буш» и сопровождающие его крейсер «Филиппинское море» и эсминец «Дональд Кук» с крылатыми ракетами «Томагавк» на борту. Ядерные морские силы России и Америки сблизились на расстояние пуска.

Утром 28 июля в Петербурге и Кронштадте прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада страны. Он намечен на воскресенье. Принимать его будет верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Концентрация мощи беспрецедентна. В заливе и Неве находятся более шестидесяти кораблей, в том числе флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», и крупнейший подводный ракетоносец в мире «Дмитрий Донской». На парад съезжается руководство почти всех флотов.

Ни одно российское СМИ не сообщило, что утром 27 июля через пролив Ла-Манш проследовала авианосная ударная группа Военно-морских сил США. Ее возглавляет атомный авианосец «Джордж Буш» (USS George H.W. Bush, CVN 77) типа Nimitz с экипажем 5500 человек и 90 самолетами. Это крупнейшее в мире военное судно. Корабли сопровождения – ракетный крейсер «Филиппинское море» (USS Philippine Sea, CG-58) и ракетный эсминец «Дональд Кук» (USS Donald Cook (DDG-75). Они на двоих способны нести около двухсот крылатых ракет «Томагавк» с дальностью полета до 2500 километров.

«Филиппинское море» с 2014 года участвует в пусках ракет с Персидского залива по сирийским позициям террористов.

Эскадренный миноносец «Дональд Кук» развернут на базе Рота (Испания) в составе 6-го флота ВМС США. Неоднократно входил в Балтийское и Черное моря.

«Дональд Кук» – близнец другого ракетного эсминца ВМС США – USS Carney (DDG-64), отлично знакомого российскому флоту. Заход Carney в Гданьский залив в мае 2017 года сорвал военно-морской парад в День Победы. Российские корабли спешно пошли бороздить Балтийское море, а министерство обороны с огромным скрипом призналось, что парад отменен из-за военно-политического обострения.

У «Дональда Кука» тоже есть опыт «общения» с российскими вооруженными силами. В апреле 2016 года эсминец стал объектом условного нападения бомбардировщиков Су-24. Они пролетели над кораблем на критическо низкой высоте. Американское командование назвало действия авиации непрофессиональным и провокационным.

Соединение ВМС США пришло из Средиземного моря для участия в совместных учениях «Саксонский воин-2017» (Saxon Warrior). Они намечены на 31 июля – 10 августа в Северной Атлантике у берегов Шотландии. Всего будут задействованы пятнадцать надводных и подводных кораблей, более ста самолетов и около 9000 человек из пяти государств.

Время, место и план проведения «Саксонского воина» были известены с января 2017 года. Королевский флот Великобритании и власти выпустили специальный бюллетень, ориентированный в основном на гражданские суда, – с зонами и датами стрельб, полетов, бомбардировок.

О том, что на Главный военно-морской парад 30 июля придут подводная лодка «Дмитрий Донской» с баллистическими ракетами «Булава» и крейсер «Петр Великий», было сообщено в марте.

Беспрецедентное средоточие кораблей у Петербурга предсказуемо вызвало вопросы. «Уверяю вас, это не бряцанье оружием, а восстановление традиций», – заявил журналистам Владимир Путин во время своего визита в Финляндию.

Менее скромным и, возможно, более откровенным в комментарии газете «Вгляд» выглядел советник начальника Генштаба, адмирал Игорь Касатонов. Он признал если не бряцанье, то демонстрацию точно. Адмирала вдохновляет присутствие «Петра Великого» и «Дмитрия Донского».

«Великая морская держава показывает свою мощь. Мы гордимся нашим флотом и этими силами», – заявил Касатонов.

Приход кораблей в Балтику встревожил западную прессу. Британские издания параллелей с «Саксонским воином» не проводили, но отметили напряженность с НАТО и значительное наращивание российского присутствия в регионе. СМИ Швеции считают, что Россия напоминает о своих ядерных возможностях. В Финляндии рассматривают совместные российско-китайские учения (на парад пришли корабли из Китая) как политический сигнал.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»