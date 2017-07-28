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29.07.2017 21:56
8 Комментариев

Море шаговой доступности

Продолжение Ленинского проспекта к Финскому заливу построено полтора года назад, но до сих пор закрыто для транспорта. По проезжей части, на которую потрачены миллиарды бюджета, горожане ходят к морю.
Море шаговой доступности
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Ленинский проспект от проспекта Героев до Финского залива пробил «Пилон». Контракт на 2,27 млрд рублей заключили в октябре 2013 года. Времени на работы дали до декабря 2015. Подрядчик все построил в срок, провели комиссию, подписали акт приемки законченного объекта, 29 декабря Госстройнадзор выдал разрешение на ввод, оставалось только ленточку перерезать.

С тех пор прошло полтора года, а условная ленточка до сих пор на месте. Ленинский за перекрестком с Героев по-прежнему упирается в забор, автомобильное движение не открыто. Как и движение общественного транспорта. По словам ГЭТ, изначально предполагалось продлить сюда троллейбусные маршруты, разворачивающиеся на проспекте Героев. В середине 2015 года с московской компанией «Техпрогресс» заключили контракт на 107 млн на оборудование контактной сети также к середине декабря, выдали аванс 30 млн. В марте 2016 года город расторг договор. Судя по документам, к тому времени непогашенными так и остались около 20 млн аванса, при этом срок банковской гарантии уже истек. В базе арбитражного суда исков по взысканию этой суммы с «Техпрогресса» не обнаружено. Вряд ли именно это расторжение подкосило компанию, но в данный момент она находится в стадии ликвидации.

По словам чиновников, главное препятствие – вопрос энергоснабжения. В связи с пробивкой проспекта, необходимо было подключить к электричеству четыре квартала. В кварталах 29 и 29А этим занималось ПАО «Ленэнерго». Всего, судя по данным сайта госзакупок, в 2014 году заключили порядка 10 контрактов на 750 тысяч рублей, разбив процесс на отдельные светофорные посты и элементы уличного освещения. В кварталах 28 и 28А работали Санкт-Петербургские Электрические сети, тогда еще не объединенные с «Ленэнерго», там речь шла о 45 тысячах.

Море шаговой доступности

Для подключения фонарей и светофоров использовались как временные подстанции, построенные силами подрядчиков «Ленэнерго», так и постоянные, которые поставили здесь застройщики. Дело в том, что в районе возводятся два жилищных комплекса – «Огни Залива» (БФА-Девелопмент») и «Южная Акватория» (Группа ЛСР), пять их подстанций и задействовали в технологическом присоединении кварталов. Провода подвели, но электричество никто не подал.

Дальше показания разнятся. «Подача напряжения на светофорные посты и наружное освещение в кварталах 28 и 28А будет возможна после передачи трансформаторных подстанций в хозяйственное ведение эксплуатирующей организации, – сухо комментируют в Комстрое. – Таким образом, на построенной улично-дорожной сети в настоящее время невозможно обеспечить безопасность дорожного движения».

«Трансформаторная подстанция и распределительная сеть, построенные «Группой ЛСР» в этих кварталах, переданы на баланс «Ленэнерго», – рассказывают в электросетевой компании. – В настоящее время по данному кварталу ведутся организационно-технические мероприятия по включению объектов инфраструктуры». В случае с кварталами 29 и 29А сторонами уже подписан акт технологического присоединения. «При этом комитет по строительству до сих пор не заключил договор энергоснабжения с Петербургской сбытовой компанией, – уточняют в «Ленэнерго». – В соответствии с действующим законодательством подача электроэнергии сетевой компанией не осуществляется. Со своей стороны «Ленэнерго», готово подать мощность после заключения заявителем договора с ПСК».

Так что, судя по этому объяснению, проблема не в подстанциях. Скорее — в договорах. На самом деле их должно быть несколько. Провода от станций тянутся к фонарям, светофорам и новостройкам, то есть — к Ленсвету, Дирекции по организации дорожного движения и управляющим организациям. Все они в конечном итоге должны будут подписывать соглашения со сбытовиками, но не все хотят.

«После проведения обследования вновь построенных сетей Ленсвет направил в Комитет по строительству ряд замечаний к представленной документации и выполненным работам», – рассказывают в комитете по энергетике. «Фонтанка» ознакомилась с претензиями предприятия. Электроустановка не предъявлялась для проверки горения, не представлен технический отчет об измерениях, необходимо проверить крепление опор к фундаменту, почистить исполнительную документацию. Только после предоставления всех необходимых документов Ленсвет согласен переоформить с Комстроя на себя акты о техприсоединении и разграничении балансовой принадлежности, на основании этих документов и заключаются договоры с ПСК.

Схожая ситуация у дирекции по организации дорожного движения. Ведомство ждет, что комитет по строительству направит ему исполнительную и проектно-техническую документацию, устранив все замечания. После этого подписывается акт приема-передачи и подаются документы в комитет по имуществу для того, чтобы закрепить за дирекцией светофорные посты. Дальше на ДОДД переоформляются документы и заключается договор. Сейчас акты оформлены на Комстрой, он вправе подписать соглашение с ПСК от своего имени. Так, например, делает Дирекция транспортного строительства на тот период, пока передает новую дорогу эксплуатирующей организации. Есть еще одна проблема. Выяснилось, что как минимум один светофорный пост подключен к главному распределительному щиту «Огней Залива», хотя под документам он числится за сетями «Ленэнерго», говорят в ДОДД.

Все замечания должен будет устранить Комстрой и его подрядчики. Сколько уйдет на это времени, неизвестно, но полуторагодовая пауза научила не рассчитывать на оперативность. Местные жители гуляют в сторону залива по потенциально проезжей части, так что когда светофоры все-таки заработают, к этому еще надо будет привыкать.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (8)
Fenomen
29 июля 2017 г. 23:31
Greyshadow:
Там и сейчас-то летом в хорошую погоду к заливу не протолкнуться, а дороги откроют — вообще ад начнётся:)
К сожалению — да. ((( А сейчас там очень-очень хорошо — просторно, почти тихо (только стройки шумят), залив, закат и Г-пром сверкает вдали... Только стёкол битых много. Видимо, до ввода в эксплуатацию дорожной сети её практически не убирают.
Greyshadow
29 июля 2017 г. 23:14
Вот весь микрорайон застроят и заселят — будет ещё одно Мурино/Девяткино/Шушары. Там и сейчас-то летом в хорошую погоду к заливу не протолкнуться, а дороги откроют — вообще ад начнётся:) Избыток людей и машин на ограниченном пространстве при отсутствии нормальной инфраструктуры ни к чему хорошему не приведёт.
***
29 июля 2017 г. 23:12
Эффективное чинушьё.
howo
29 июля 2017 г. 22:28
clerk: Как как, прям мимо моих окон)
clerk
29 июля 2017 г. 22:26
howo:
И хорошо что не открыли.
За то как написано )))
Продолжение Ленинского проспекта к Финскому заливу построено полтора года назад, но до сих пор закрыто для транспорта
Я прям на секунду засомневался, а как же я от Доблести до Героев добираюсь? )))
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