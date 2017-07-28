Самолет с Рогозиным, совершивший вынужденную посадку в Минске, добрался до Кишинева

Самолет авиакомпании S7, на котором летел вице-премьер Дмитрий Рогозин, наконец приземлился в Кишиневе.

Попутчики зампреда правительства РФ рассказывали «Фонтанке», как их не выпускали из самолета, который, вылетев из Москвы 28 июля, внезапно для всех, вместо Кишинева, приземлился в Минске.

Достигнув воздушного пространства Венгрии, он совершил маневр и направился в сторону столицы. Власти Румынии не позволили самолету лететь через свое воздушное пространство. На вынужденном обратном пути топлива хватило только до Минска.

В своем микроблоге Рогозин назвал виновных в сложившейся ситуации «гадами» и пригрозил ответом. Пассажирам до последнего не говорили, вернут ли борт обратно в Москву или он все же продолжит путь в Молдавию.

В 18.40 лайнер все же вылетел из Минска в Кишинев. В 20.54 борт приземлился в аэропорту столицы Молдавии. Судя по «Флайтрадару», лайнеру все же позволили лететь через Румынию.