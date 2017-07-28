Часть жильцов пострадавшего дома на Каменностровском смогут вернуться домой 31 июля

Квартиры в доме №57 по Каменностровскому проспекту, которые пострадали от смещения перекрытий в ходе ремонта, начнут освобождать от мебели в понедельник, 31 июля после вторичного осмотра. Тогда же смогут начать возвращаться остальные жители подъезда.

О планах по освобождению четырех квартир, которые находятся над «аварийной» 24-й, 28 июля рассказали представители районной администрации на встрече с жителями дома. Вывоз мебели из квартир №№25-28 будет проводиться поочередно, после того, как будет перерапределена нагрузка на несущие конструкции.

Как рассказал замглавы районы Евгений Корабельников, в данный момент снято напряжение с перекрытий 24-й квартиры, сейчас идет усиление оставшейся стены в середине 13-й квартиры, ее запирают деревянными балками. Падающая колонна в 24 квартире подхвачена сварной металлической конструкцией. Идет усиление перекрытий между 24 и 25 квартирой.

По словам Корабельникова, квартиры 29-40, которые находятся на противоположной стороне подъезда, могут использоваться без ограничений. «Стена, получившая повреждения, отделена от этой части здания широким проемом в 3,7 метра, – рассказал чиновник, – Кто не понял, объясняю. С понедельника жители квартир с № 29 по № 40 могут возвращаться в свое жилье». Будет снова запущено отключенное газоснабжение. При этом, по возвращении домой жители смогут пользоваться только черным ходом.

Как добавил глава районного отдела строительства и землепользования Всеволод Сауткин, лестничный марш и стены не деформированы. Верить приходится на слово, пока жителям никаких подтверждающих документов не раздали.

На вопрос о сроках проведения аварийного ремонта в пострадавших квартирах, чиновники никаких конкретных дат не назвали. Сначала необходимо получить соответствующее задание от КГиОП и внести изменения в план закупок. В ходе встречи несколько раз звучало, что надзор за работами будет вести региональный оператор. Обычно «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» надзирает за работами, когда выступает заказчиком. Ранее сообщалось, что в краткосрочный план капремонта при очередной корректировке планируют внести дополнительно 191 объект. Источник, близкий к жилищному комплексу, предполагает, что именно в это число может попасть дом №57 по Каменноостровскому проспекту, тем более, что аварийно-восстановительные работы не относятся к сезонным видам.

Частичное обрушение в доме произошло 22 июля из-за перепланировки двух квартир – №13 и №24. По данным «Фонтанки», в 2015 году недвижимость продавалась двум разным физлицам, но в настоящее время ее собственником считается 32-летний Александр Свиридов, совладелец и гендиректор крупной компании «Базис». Бизнесмена задержали 25 июля по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Позднее его отправили под домашний арест. Ранее комитет по охране памятников заявил, что согласовал только замену перекрытий в квартире, а не перепланировку и снос несущих конструкций.