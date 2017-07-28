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28.07.2017 22:05
6 Комментариев

Неприкасаемых больше нет

В Петербурге на десять суток арестован член парламента Максим Резник. У полицейских ушло полтора месяца на осознание ошибки, допущенной в ходе акции протеста на Марсовом поле.
Неприкасаемых больше нет
Роман Пименов/Интерпресс

За последние два десятилетия это первый случай, когда в городе на Неве по административной статье задерживают и судят депутата. Помимо ареста Максим Резник должен будет выплатить 11 тысяч рублей штрафа. Отбывать наказание он будет там же, где читали книжки почти две сотни арестованных за несанкционированный митинг 12 июля – в специзоляторе на Захарьевской улице.

В Дзержинском районном суде 28 июля было душно, в небольшом зале с полудня до 19 часов теснились несколько десятков человек. За столом перед судьей Владимиром Васюковым сидел депутат петербургского парламента. Почти 10 лет назад они уже встречались. Тогда Резник еще не был депутатом и состоял в партии «Яблоко», а Васюков работал районным прокурором. Из-за вмешательства в уличную разборку в 2008 году в отношении политика возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти. Нынешний судья выступал в качестве стороны обвинения. Яблочник провел в изоляторе около двух недель, а потом дело прекратили за примирением сторон.

«Мы друг друга узнали. Ирония судьбы, конечно. Теперь он меня судит», – рассказал накануне «Фонтанке» парламентарий.

В течение дня депутат, его адвокат и судья смотрели видео с акции 12 июня: Резника несут омоновцы, его заводят в автобус, а толпа кричит: «Позор! Депутата-то за что?»

По утверждению оппозиционера, на Марсово поле он пришел тогда, чтобы проконтролировать соблюдение законодательства как со стороны пришедших на акцию, так и со стороны полиции. Через полчаса после начала несогласованного митинга его задержали, а потом отпустили. Судья же посчитал обратное: Резник участвовал в незаконной акции протеста не как депутат, а как обычный гражданин, и потому нарушил ст. 20.2 КоАП РФ.

За нарушение правил проведения митинга суд назначил наказание в 10 тысяч рублей штрафа. Еще одну тысячу судья накинул за сопротивление полиции. Но это были еще не все грехи депутата.  Как установил суд, когда парламентария отпустили из «автозака», он вернулся на Марсово поле и стал мешать полицейским задерживать участников протеста. В какой-то момент Резник, согласно судебному решению, махнул рукой и задел шею полковника Росгвардии. Пострадавший от депутата на заседание не пришел, фото или видео свидетельств не предоставил, но его письменным показаниям судья поверил. 10 суток административного ареста.

По закону у депутатов ЗакСа нет привилегий и дополнительной защиты от административного преследования. Как поясняет юрист «Партии Роста», член Горизбиркома Алексей Березин, до 2003 года требовалась санкция прокурора, отдельное решение собрания депутатов и особый порядок. «Потом поменяли законодательство, эту норму вписать забыли, а в региональном законе так и осталась ссылка на старый федеральный закон», – говорит он.

Тем не менее, последние лет двадцать по административным статьям народных избранников в Петербурге не задерживали. Максимум во время разгона митингов заводили в автобусы, а затем отпускали. Например, в 2008 году у Гостиного двора в автозак попали Виталий Милонов и его помощник, ныне депутат ЗакСа Алексей Цивилев. Милонов провел в заточении несколько минут, его помощника отпустили через час. В 2012 году на Исаакиевской площади во время массовых протестов после президентских выборов задерживали депутатов Вячеслава Нотяга, Максима Резника и Бориса Вишневского, а потом довольно быстро отпустили.

По схожему сценарию события развивались и в этот раз, но только поначалу. В полиции все же решили разобраться с нормами закона. Изучив их, центр организации применения административного законодательства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начал разыскивать Резника, чтобы, пусть запоздало, вручить ему протокол о правонарушении. Найти удалось не сразу – после окончания парламентской сессии он уехал отдыхать в Грецию, откуда вернулся на днях

Сам депутат в разговоре с «Фонтанкой» сообщил, что у него нет никаких объяснений, почему именно сейчас и именно его решили наказать постфактум за участие в митинге. «Наверное, есть люди, которые хотят мне лично отомстить. Это по крайней мере глупо. Впрочем, на эту ситуацию можно смотреть и по-другому. Если ни в чем неповинные парни и девушки сидели, то, наверное, и депутат может посидеть, особенно тот, которого называют лидером оппозиции. Наверное, так правильно и справедливо», – добавил Резник.

В ближайшее время защитник Резника обжалует постановление Дзержинского районного суда, пока же депутата отвезли в спецприемник на Захарьевской улице.

Ксения Клочкова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

12 июня в Петербурге прошел несанкционированный митинг сторонников главы Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального. На Марсово поле вышли от 3 тысяч (данные полиции) до 15 тысяч (данные организаторов). Среди митингующих было замечено значительное количество молодежи, они, в частности, требовали проверить достоверность фильма «Он вам не Димон», в котором команда Навального обвиняет в коррупции премьер-министра Дмитрия Медведева. В ходе разгона акции протеста были задержаны свыше 600 человек. Почти треть подвергли административному аресту на срок от 1 до 15 суток, а также оштрафовали на суммы до 20 тысяч рублей.


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комментарии пользователей (6)
dddmmm
28 июля 2017 г. 22:58
Беспредел с каждым днём всё сильнее.
Valera78
28 июля 2017 г. 22:40
Ща, веселый фотограф прибежит -ответит Вам всем своей бандитской шнягой.
AEG
28 июля 2017 г. 22:38
tisa55: "А чего "раненный" полковник в суд не пришёл" А был ли мальчик? (С)
AEG
28 июля 2017 г. 22:34
Полицейское государство во всей красе. Как бы кто не относился к депутатам с различными точками зрения по разным вопросам, им (да и нам всем) в очередной раз наглядно показали, кто в стране правит бал.
Elena_Leo
28 июля 2017 г. 22:27
Если депутат против коррупции, не нужен такой депутат.
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