Российские пловцы за день взяли три "золота" на чемпионате мира

Российские пловцы за день выиграли три золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта.

Антон Чупков завоевал золотую медаль чемпионата мира на дистанции 200 метров брассом, проплыв тих за две минуты, 06,98 секунды.

Ранее в пятницу Юлия Ефимова победила на дистанции 200 метров брассом и стала пятикратной чемпионкой мира, а Антон Рылов завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров на спине, принеся России первую награду высшей пробы на мировых первенствах в мужском плавании с 2003 года.

Кроме того, российские пловцы выиграли серебряные медали в мужской эстафете 4 по 200 метров вольным стилем, уступив лишь британцам, а российские ватерполистки взяли "бронзу", победив канадок со счетом 11:9.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште завершится 30 июля.