Кто заморозит «Северный поток-2»

Из-за американских санкций российские газопроводы строиться не будут. Но деньги на них всё равно потратят. Почему – объясняет нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин

Европейские компании, которые должны были участвовать в строительстве российского газопровода «Северный поток-2», либо задумались о выходе из проекта, либо уже объявили, что уходят, либо ищут варианты. Принятый на этой неделе Конгрессом США закон о новых антироссийских санкциях предполагает, что все, кто как-то поможет подсанкционному «Газпрому» в его трубопроводных проектах, тоже будут наказаны Америкой. А наказаний от Америки не хочет никто.

Напомним, что 25 июля нижняя палата Конгресса США приняла закон «О санкциях в отношении Российской Федерации». Двумя днями позже его поддержал Сенат. Осталось получить подпись президента. Учитывая, что Конгресс выступил почти единогласно, шансов на сопротивление Дональда Трампа практически никаких.

В пункте 232 закона речь идёт о санкциях «в отношении разработки трубопроводов в Российской Федерации». Президенту США дано право накладывать ограничительные меры на любое физическое или юридическое лицо, которое оказывает любую поддержку «строительству российских экспортных трубопроводов», способствуя их строительству, ремонту, обслуживанию и модернизации. Под запрет попадают кредиты, лицензии, банковские транзакции, словом – всё. Фактически это может поставить крест на проекте «Северный поток-2», предполагавшем дополнительный маршрут для газа в обход Украины. Напомним, что президент США Дональд Трамп, выступая в начале июля в Варшаве, обещал Европе, что американский газ скоро заместит российский.

Не задумала ли Америка устранить Россию как конкурента, кому и зачем нужен второй газопровод по дну Балтики, может ли «Газпром» построить «Северный поток-2» без участия иностранцев – «Фонтанке» объясняет нефтегазовый аналитик, партнёр консалтиноговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

– Михаил Иванович, американцы ведь нарочно придумали санкции «относительно разработки трубопроводов», чтобы убить «Северный поток-2», вытеснить нашу страну с европейского рынка и торговать газом вместо нас?

– Давайте посмотрим, хотят ли американцы торговать газом вместо нас. Начать с того, что американский газ очень мало продаётся в Европе. Из 60 миллиардов кубометров, проданных в Европу, туда попало всего полтора миллиарда кубометров из Соединённых Штатов. Дальше надо учесть, что американским газом торгуют не Трамп и не Белый дом. И продают его не по направлениям, определённым правительством Соединённых Штатов. Существуют компании, которые этим занимаются. Более того, существуют компании-агрегаторы, которые покупают сжиженный природный газ у тех, кто его производит на терминалах, а потом доставляют туда, куда сами решат. То есть – торгово-транспортные компании. К их числу относятся и очень солидные, например – Shell. Они точно не будут выполнять волю американского правительства и отправлять газ в Европу, поскольку в мире полно мест, где цены выше. И приоритетный рынок для всех экспортёров газа – Азия, в меньшей степени – Латинская Америка. В Европу попадут только остатки газа, который нельзя продать где-то ещё. Так что к словам Трампа о том, что Америка превратится в доминирующего игрока на европейском газовом рынке нужно относиться очень осторожно. Он это никак не регулирует.

- Но американские компании и сами наверняка не возражали бы против того, чтоб занять в Европе нишу, которая освободится от России.

– А как эта ниша может освободиться? Мировому рынку в течение ближайшей пары десятилетий светит переизбыток газа. И у «Газпрома» есть огромное количество газа, который он продать не в состоянии. Он разработал столько месторождений, что мог бы в кратчайшее время подключить к списку покупателей ещё одну Европу. Жаль, второй Европы не существует. Кроме переизбытка газа, у «Газпрома» есть ещё одно конкурентное преимущество: уже сейчас совокупная ёмкость всех газопроводов, идущих из России в Западную Европу, вдвое превышает физический объём газа, который компания туда продаёт. Так что ему не нужно строить дополнительных труб. Кроме этого, у «Газпрома» есть огромное количество долгосрочных контрактов, которые привязывают европейских потребителей к России. Так что для американских компаний Европа с её низкими нынешними ценами – рынок не просто вторичный. Есть такое американское выражение: stink market. Это как кухонная раковина, куда сливают что-то ненужное. В Европу попадает газ, который американцы не продали на более выгодных рынках. И сражаться за европейский рынок они не собираются.

- Закон о новых санкциях не вступил в силу, но уже мешает строительству «Северного потока-2». Немцы отказываются от участия в проекте, итальянцы хотят отказаться от финансирования.

– Здесь положение двусмысленное. «Северный поток-2» ещё не получил никаких разрешений от европейских регуляторов газового рынка, от Еврокомиссии. Там только создаётся группа, которой будет поручено вести переговоры. Так что будущее проекта было неясным и до введения санкций. А санкции только ускорили в Европе процесс, когда предположения о том, что проект может и не состояться, стали более уверенными. Вот тут немецкие компании и стали сворачивать планы. Что касается итальянцев, они с самого начала были против этого проекта. Они рассчитывают, что газ из России к ним будет поступать по старому короткому маршруту – через Украину. Газ по более дорогому маршруту, к тому же по ещё не построенным газопроводам, они совершенно не хотят.

- Но немцы и австрийцы очень хотели этот проект, они защищали его перед Еврокомиссией.

– Вот представьте: вы сидите в Европе, у вас есть несколько каналов получения газа. И вдруг вам предлагают за чей-то счёт – не за ваш! – построить ещё один. Это же выгодно – выбирать среди разных маршрутов, это можно только приветствовать. Если, конечно, поставлять газ будут по выгодным ценам. А «Газпром» в последние годы увеличивает долю газа, который пытается продать в Европе по краткосрочным ценам – по ценам так называемых хабов. Цена при этом индексируется по цене сжиженного газа, а не по «нефтяной корзине», как в долгосрочных контрактах «Газпрома». Поэтому есть перспектива, что российский поставщик будет продавать новые объёмы газа по очень хорошим ценам и по краткосрочным контрактам. Для немцев и для австрийцев это очень выгодно. Тем более что за строительство они платить, повторю, совершенно не собираются.

- Для них это выгодно, потому что они будут дальше этот газ перепродавать?

– Во-первых, да – могут дальше перепродавать. Во-вторых, просто получать дополнительный газ для своих предприятий по новым выгодным ценам – тоже хорошо. Это как с «Северным потоком» первым, который называли «немецким проектом». России он был совершенно не выгоден, на его строительство потратили больше 12 миллиардов долларов, хотя спокойно можно было продолжать поставлять газ Германии по двум существующим маршрутам: один – через Белоруссию и Польшу, там идут вполне исправные газопроводы, второй – через Украину. Но дополнительно построили для немцев ещё один маршрут.

- Через Украину – это не наш путь.

– Даже если построят этот «Северный поток-2» или ещё что-то, газ с украинского транзита снять будет невозможно. Потому что через Украину идёт газ в Турцию, на Балканы, в Италию, в Грецию, в Испанию, то есть в южном направлении. Других маршрутов там у «Газпрома» пока нет, несмотря на планы построить «Турецкий поток». Он до Италии не дотягивается. Поэтому без Украины не обойтись. И план наказать Украину – просто политический. С самого начала этот проект был для России абсолютно не коммерческим, безумно затратным. Украину предполагалось лишить двух миллиардов долларов в год от транзита.

- Сколько России надо вложить в наказание Украины?

– «Северный поток» уже обошёлся, как я сказал, в 12 миллиардов. Следующая его стадия должна обойтись ещё в 10 миллиардов. «Южный поток» – 17 миллиардов и сейчас дополнительно шесть будет потрачено. На что? На то, чтобы вполне исправные маршруты через Украину по политическим соображениям заменить на новые. Которые ещё и не согласованы с европейцами.

- То есть вообще-то санкции избавляют Россию от ненужных расходов?

– Это было бы логичным выводом. Но надо учитывать ещё одно обстоятельство. Основную часть капиталовложений в «Северный поток-2» уже делают, не получив никаких разрешений в Европе. То есть с Ямальского полуострова через Байдарацкую губу, на материке через Ухту и дальше прокладывают дополнительные нитки газопроводов до Усть-Луги, откуда должен начинаться подводный маршрут «Северного потока-2».

- Это только ради того, чтобы наказать Украину?

– Вторая возможная причина – дать заработать подрядчикам, которые строят эти ненужные трубопроводы. На самом деле, «Газпрому» выгоднее было бы использовать старый маршрут.

- Может, санкций всё-таки не будет? В американском законе сказано, что президент может налагать на Россию санкции, в том числе – «относительно разработки трубопроводов». Это «может» – глагол may. То есть в принципе имеет право, ему разрешается. Нигде не сказано, что он должен это делать.

– В этом и есть суть закона. Это не собственно санкции. Это описание мер, которые может применить американская администрация. То есть – набор инструментов. Совсем не обязательно, что президент или Министерство финансов США эти санкции введут.

- В пункте о трубопроводах есть условия, при которых Трамп «may» вводить санкции: если инвестиции, технологии, оборудование стоят больше одного миллиона долларов или суммарно пять миллионов в год. Насколько велики эти суммы? Можно ли уложиться в них, чтобы что-то продать для «Северного потока-2» и под санкции не попасть?

– Это очень мало. Средняя стоимость километра газопровода в России – в среднем 6 миллионов долларов.

- Но это же, как я понимаю, лимит для каждой компании в отдельности? Можно ли уложиться в 999 тысяч долларов? Или в 4 миллиона 999 тысяч в год?

– Это смешная сумма для нефтегазовых проектов. Тем более – для больших нефтегазовых проектов. Сами судите: если «Северный поток-2» оценивается в шесть миллиардов, а это меньше, чем он стоит на самом деле, то что такое миллион.

- Этот пункт закона предполагает запрет на поставки товаров, услуг, технологий. Может ли «Газпром» найти это у отечественных производителей?

– Чтобы построить наземный газопровод, «Газпрому» нужны трубы. Российские трубы большого диаметра сейчас свободно продаются. Но как только заходит речь о сложных участках, подводных, с тройниками, разворотами и так далее, то трубы закупаются в Германии, Японии и так далее. Хотя можно и обойтись российскими. Дальше возникает вопрос с газоперекачивающими агрегатами, которые устанавливаются на компрессорных станциях и гонят газ по магистральному газопроводу. В России такие агрегаты собирают, это «Ладога», «Ладога-32». Но если вглядеться поближе, то это – американские General Electric или немецкие Siemens. И хотя российские производители уверяют, что там на 95 процентов всё отечественное, на долю General Electric и Siemens остаётся всё самое важное. То, без чего агрегаты работать не могут. Это автоматика, это запасные части, это сама технология, которая тоже поставляется для этих агрегатов на российский рынок. Всё это – импорт. И больше миллиона долларов. Поэтому тоже подпадает под санкции.

- А если российский производитель напряжётся и сделает эти части сам? Тогда можно строить трубопровод?

– Всё равно у России нет трубоукладочных судов нужной мощности. Российские компании располагают некоторыми баржами, например – баржа «Дефендер» работала на прокладке трубопроводов от Ямала через Байдарацкую губу. На мелководье она работать может. Но в Балтийском и тем более в Чёрном море её мощности недостаточно. Для «Южного потока», для «Северного», для «Голубого потока» привлекали итальянцев, а сейчас есть контракт со швейцарской компанией. И если возникнет риск, что она попадёт под санкции, она работать прекратит.

- А финансирование? Если не будет финансирования со стороны иностранцев, «Северный поток-2» интересен «Газпрому»?

– Если мы будем рассматривать «Газпром» как коммерческую компанию, то нет. Ни один из этих проектов, как и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», как «Сила Сибири», не нужен «Газпрому» как коммерческой компании. Потому что это – убыточные проекты. Капиталовложения в них не окупаются по всем расчётам никогда. Такие вложения может делать только политическая компания, а не коммерческая. Это значит, что она тратит бюджет не в интересах налогоплательщиков, а в интересах руководства страны. Которое и указывает, куда вкладывать деньги.

- Но ведь до сих пор деньги в эти проекты вкладывали иностранные компании. У них что, тоже вложения не окупаются?

– Вот тут – стоп. Как раз для иностранных компаний – это очень выгодный проект.

- Это как?

– Посмотрите на примере «Северного потока» первого. Его подводная часть была построена и управляется международным консорциумом, где половина акций принадлежит газпромовской дочке, а вторая половина – четырём солидным, респектабельным международным компаниям. Так вот. По финансовому соглашению с «Газпромом» этот консорциум получает за прокачку газа полный транспортный тариф по мощности трубы. То есть – за прокачку 55 миллиардов кубометров газа в год.

- Независимо от того, сколько газа продано на самом деле?

– Там может вообще не быть газа. Но по финансовому соглашению деньги платят, повторю, не за физический объём, а за полную мощность. За всё время 100-процентного объёма там не было ни разу. Газопровод может вообще останавливаться, например, на профилактику. И это прекрасный способ заработка. Они вложили в строительство «Северного потока» какие-то средства, для солидных компаний – не такие большие. И потом на протяжении десятилетий им гарантирован твёрдый доход, ни от чего не зависящий. Половина идёт газпромовской дочке, зарегистрированной в Швейцарии, в кантоне Цуг. Спросите кого-нибудь, куда эти деньги потом деваются.

- Мне больше интересно, кто платит, если продаж нет.

– Платит «Газпром-экспорт». Компания, которая экспортирует российский газ. Половину, повторяю, получает «дочка» на швейцарские счета.

- Люди, которые в США готовили законопроект с санкциями против России, понимают все эти расклады?

– По большей части – да, понимают. Там есть очень хорошие эксперты, с некоторыми из них я разговаривал. Не понимают этих вещей часто сенаторы и конгрессмены, которым предстоит голосовать. С ними я тоже беседовал. Но у них есть постоянные эксперты, работающие в сенатских комиссиях, и это очень грамотные люди. Все эти детали они знают не с чьих-то слов, а по документам.

- Всё-таки, видимо, американцы денег российскому бюджету сэкономят, если наложат «трубопроводные» санкции.

– Но: «Газпром» всё равно подрядчикам заплатит. Даже если трубы не будет. Точно так же, как ушли 17 миллиардов за «Южный поток», которого нет. Эти вложения пытались частично спасти путём строительства «Турецкого потока», но деньги давно «освоены».

Беседовала Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»