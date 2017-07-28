«Фонтанка» за 60 секунд – главное за неделю

Объявляем прошедшую неделю неделей петербургской подземки. Эксперименты метрополитена над безопасностью дошли до того, что к некоторым станциям в час пик стояли очереди человек в сто. Горожане просят помощи у губернатора и премьера. Начальник подземки говорит, что это не закончится.

Дом на Каменноостровском обрушили муки творчества. В одной из квартир дизайнер решил снести перекрытия, и вот. Суд постановил, что разрушителю пойдет на пользу домашний арест.

А четверг был днем пожаров. Сначала ангар с химическими реактивами в Невском районе, потом ангар в Приморском, но уже физико-технического института имени Иоффе.

Не все рекорды одинаково полезны. Петербуржец решил проплыть по Неве 70 км – от крепости «Орешек» до Финского залива. Полиция не оценила порыв души.

Поговорили с математиком Дмитрием Богатовым о трех месяцах в СИЗО, борьбой властей с анонимами, и Оруэлле.

Стадион на Крестовском снова подбрасывает новости, и снова со спортом не связанные. Теперь там пропали места для зрителей.

Очереди у ЗСД, разведенные днем мосты, перекрытые набережные в центре. Репетицию парада ко Дню ВМФ выдержали. Но выдыхать рано. Сам парад намечен на воскресенье. Рассказываем, куда в этот день не ехать.

Парад парадом, а одеваться надо по погоде. Будет не жарко.

Ну а помимо Дня ВМФ, на выходных будет еще много чего. Подробный гид.