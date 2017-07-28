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28.07.2017 20:10
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Когда взлетит рынок беспилотников

Сотни тысяч дронов, бороздящие рынок объемом миллиарды долларов – таким видят Россию 2035 года авторы дорожной карты «АэроНэт». В правительстве хотят приблизить светлое будущее. Оно уже здесь, считает бизнес.
Когда взлетит рынок беспилотников
pixabay.com

Пока Сбербанк и «Почта России» экспериментируют с роботами-курьерами,  в Интернете уже сейчас можно найти с десяток фирм, утверждающих, что опередили таких гигантов как Amazon и DHL в развитии беспилотной доставки. Как устроен рынок, который сейчас по сути работает вне закона, выяснила «Фонтанка».

Тема беспилотной доставки стала модной с  подачи онлайн-гиганта Amazon, заявившего, что уже в недалеком будущем пиццу или деловые бумаги будут доставлять не люди, а роботы- курьеры. Сам интернет-ретейлер уже начал использовать дронов для обслуживания премиальных клиентов в 2016 году. Его примеру пообещали последовать ретейлер Wal-Mart и логистическая компания DHL.

Инновационная идея нашла отклик и в России. К примеру, в Стратегии развития электронной торговли до 2025, которая сейчас рассматривается Минпромторгом, говорится, что беспилотная доставка поможет дать толчок развитию логистики, пока не отвечающей потребностям электронной торговли.

Рабочая группа «АэроНэт» Национальной технологической инициативы рисует еще более заманчивую картину: к 2035 году над территорией РФ постоянно могут находиться в воздухе не менее ста тысяч беспилотных воздушных судов, а объем этого рынка достигнет более 35–40 млрд долларов.  Россия уже технологически готова осваивать этот рынок — дело лишь за созданием правил игры, отмечают эксперты.

Правительство вняло голосу прогресса. Так, вопрос коммерческого использования  лёгких и беспилотных воздушных судов за плату обсуждался на президентской комиссии  по вопросам развития авиации общего назначения в середине июня, говорится на сайте Кремля. По информации газеты «Известия», правительство РФ собирается до конца 2018 года легализовать перевозку людей и грузов беспилотными летательными аппаратами. В Минтрансе наличие таких планов подтвердили, но отметили, что работа пока «в начале пути».

По ком жужжат дроны

По оценке Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем (ЭРБАС), сейчас в России используется около 2 тысяч промышленных беспилотников и эта цифра растет в геометрической прогрессии. Сейчас 90% из них — это устройства для мониторинга, картографирования и т. д. Но доставка грузов  — самый перспективный сегмент этого рынка, считают производители.

Однако «Фонтанке» удалось найти в Интернете около десятка компаний, которые уже готовы  оказать такую услугу. Причем некоторые утверждают, что работают на рынке уже несколько лет и готовы поспорить за лавры первопроходцев с самой Amazon.

К примеру, петербургская компания Armair на своем сайте сообщает, что способна доставить дроном любые вещи, от документов до продуктов, питания и электроники. Компания утверждает, что имеет в парке как легкие коптеры, способные нести до 3-5 кг нагрузки, так и тяжелые, способные поднять в воздух до 30 кг. 

Однако связаться с компанией не удалось. В ассоциациях производителей беспилотников о таком игроке, который, судя по информации на сайте, должен быть лидером рынка, не слышали, и высказали сомнение в его способности доставить хоть что-то — на странице, посвященной доставке, приведены фото дронов, которые либо не предназначены для доставки грузов, либо являются прототипами и в массовое производство не запущены. 

Молчанием ответили телефоны и электронная почта магазина kvadrokopters.com, который на своем сайте обещает поставить оборудование для беспилотной доставки.

«Фейковых» предложений беспилотной доставки сейчас действительно много, признают производители. Они могут создаваться для привлечения трафика на сайт интернет-магазина, продающего самые обычные коптеры, или для изучения спроса. Есть и представители теневого рынка. Так, один из разработчиков дронов на условиях анонимности рассказал, что нередко получает звонки с предложением доставить телефоны или другие запретные грузы в места лишения свободы. «Но мы с такими клиентами не работаем, и передаем всю информацию в правоохранительные органы», – отметил он. 

Однако рынок коммерческой беспилотной доставки все-таки существует, хотя пока скорее как элемент маркетинга. К примеру, гольф-клуб «Сколково», чтобы удивить своих клиентов, доставляет кофе к лункам с помощью дронов. Такие акции проводили также Yota и Сбербанк.

Заказывают роботов-курьеров обычные люди. «Например, один наш клиент решил таким образом подарить букет своей девушке», – комментирует руководитель компании Hi-tehnika Александр Чернов. Однако услуга не дешевая — доставка груза в 1 кг обойдется минимум в 22 тысячи рублей. Дороговизна объясняется высокими рисками и большими издержками. 

Наладить программируемый полет в городе невозможно — есть вероятность, что он во что-то врежется. Поэтому его дистанционно пилотирует специалист компании, пояснил Александр Чернов. Помимо романтиков интерес к беспилотной доставке проявляют пиарщики.  «Организуй доставку без согласования, получи штраф и бесплатный сюжет на телевидении», – пояснил он. Однако такие услуги приносят  Hi-tehnika не более 1% выручки. Основной заработок — продажа и обслуживание систем для аэрофотосъемки. 

У производителя дронов Copter Express сейчас примерно такой же расклад. Но уже в следующем году роботы-официанты и роботы-курьеры могут выйти на работу на постоянной основе, рассказал «Фонтанке» глава компании  Олег Понфилёнок. Copter Express разработала устройство, которое способно доставлять груз до 1,5 кг на 5 км. Оператор для полета не требуется — он программируется заранее. Стоимость аппарата около 200 тыс. рублей. Компания готова произвести и поставить 100 таких устройств в год. Сейчас ведутся переговоры с ресторанами и гольф-клубами, но пока контрактов не подписано. 

Пионерами новой технологии готовы выступить и крупные корпорации. К примеру,  Сбербанк собирается использовать дроны для доставки денег. Уже этой осенью он протестирует  беспилотные летательные аппараты, которые смогут перевозить денежные средства массой 50 кг. Если тетс пройдет успешно, компания готова начать коммерческую эксплуатацию в течение шести месяцев, ранее сообщал заместитель председателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов. 

Не отстает и «Почта России». По информации «Фонтанки», весной 2017 года ФГУП совместно с петербургской компанией «Геоскан», специализирующейся на создании дронов, провел испытания в Тувинской области. Беспилотный летательный аппарат 9 мая доставил на  остров партию открыток для ветеранов. В пресс-службе «Почты России» отметили, что рассматривают возможность использования дронов для обслуживания труднодоступных территорий и ведет по этому поводу переговоры с рядом компаний, но подробности не уточнили.

Опыт работы с дронами также есть у компании «Инвитро». Она еще в 2015 году испытала доставку  биоматериала из труднодуступных районов в Кабардино-Балкари. Итогами компания осталась довольна:  беспилотник справился с задачей в три раза быстрее, чем автомобиль. Однако с тех пор новых тестирований не проводилось — несмотря на перспективность технологии, из-за отсутствия правовой базы пользоваться ей нельзя.

БПЛА не была

По мнению участников рынка, развитие беспилотной доставки сдерживает именно отсутствие правовой базы. Сейчас  беспилотный летательный аппарат возможно использовать на тех же условиях, что самолет. То есть необходимо согласование плана полета воздушного судна и получения разрешения на использование воздушного пространства. «Это сложный бюрократический процесс, который занимает пять дней. Для аэрофотосъемки это приемлемо, но для коммерческой доставки абсолютно невозможно», – комментирует глава компании «Геоскан» Алексей Смирнов.

Это останавливает не всех. Олег Помфиленок, считает, что использование дронов возможно на частной территории гольф-клубов и ресторанов. «По идее такие полеты тоже надо согласовывать, но по факту отследить это нельзя», – комментирует он.

Но чтобы технология использовалась массово, законодательство придется менять. К примеру, Минтранс может дать дронам отдельный коридор, разрешив перелеты без согласования на высоте 100-120 м, где нет шанса столкнуться с самолетами, считает Алексей Смирнов. Но проблема не только в законодательстве, но и обеспечении безопасности, признает предприниматель. «Всегда существует вероятность падения дрона из-за сбоя программы или столкновения с птицей. Если вы летаете над полями раз в неделю, это не проблема, но если у вас в городе много доставок, это становится  опасно — падение даже 3 кг с высоты 100 метров может нанести серьезную травму», – говорит он.

Себестоимость доставки пока тоже остается высокой. «Даже Amazon доставка дроном обходится в шесть дороже традиционной. Они делают это не потому, что выгодно. А потому что надеются  занять этот рынок через 20 лет», – отмечает Александр Чернов.

Ретейлеры видят и другие ограничения.  «В нашей стране, например, нельзя доставить товар и оставить его на крыльце адресата, как в Америке или Германии. Поэтому для полноценного внедрения дронов, как способа доставки, необходимо и изменение поведенческих характеристик общества», – комментирует президент АКИТ Алексей Федоров.

Впрочем скорой легализации коммерческих дронов ждать не приходится, считают участники рынка. Сейчас даже не решен вопрос с регистрацией беспилотников: хотя закон об обязательной регистрации таких аппаратов был принят еще год назад, правила проведения таких процедур до сих пор разработаны, напоминает юрист ассоциации ЭРБАС Наталья Лашманова. По ее словам, приглашения от Минтранса к обсуждению предстоящих изменений ассоциация пока не получила.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»


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