Япония сообщает о запуске ракеты КНДР

КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету. По данным японской стороны, она упала в водах Исключительной экономической зоны страны. Ракета летела около 45 минут

Об инциденте сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве. Впоследствии эту информацию телеканалу подтвердили в Министерстве обороны Японии.

Главный секретарь кабмина Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции заявил, что ракета пролетела около 45 минут и, судя по всему, упала в водах японской Исключительной экономической зоны. Никаких сообщений об ущербе японская сторона не получала, добавил он.

Суга квалиф​ицировал запуск ракеты КНДР как прямое нарушение резолюций Совета безопасности ООН и заявил, что Япония выражает протест.

Пентагон в свою очередь установил, что запущенная ракета — баллистическая, передает Reuters. По данным американского военного ведомства, запуск произошел в 23:45 по времени Токио (17:45 мск).​ Reuters называет этот пуск КНДР «необычным ночным тестом».

Источник телеканала также заявил, что ракета была запущена до полудня по токийскому времени (до 18:00 по мск). Министерство транспорта Японии разослало предупреждение авиации о запуске ракеты в 23:53 (17:53 мск).

Так как в правительстве пришли к мнению, что КНДР запустила ракету, было назначено срочное заседание с участием ответственных министров.