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28.07.2017 22:27
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Евгений Марков: До конца верил, что пробьюсь в «Зенит», но ни разу даже в заявку не попал

Разговор с Луческу, исполнение детской мечты и перспективы стать корюшкой. «Фонтанка» поговорила с воспитанником «Зенита», который в воскресенье, в составе «Тосно», впервые сыграет против своей родной команды на «Петровском».
Евгений Марков: До конца верил, что пробьюсь в «Зенит», но ни разу даже в заявку не попал

Нападающий Евгений Марков – воспитанник Академии «Зенита». Несколько лет он тщетно пытался пробиться в основу сине-бело-голубых, но выше «Зенита-2» так и не поднялся. В 2014 году уехал на год в аренду в «Енисей», игравший в Футбольной национальной лиге, в 2016 перешел в «Тосно» и, наконец, нашел себе здесь место. Забил 13 голов за сезон и помог молодой команде из Ленобласти выйти в премьер-лигу. В воскресенье, 30 июля, 23-летний Марков, возможно, получит шанс доказать «Зениту», что зря ему так и не дали шанса. Пока же дела у его «Тосно» идут не лучшим образом — два поражения в двух матчах.

– Этот сезон для вас особенный. Первый на таком уровне и для вас лично, и для «Тосно». Какие ощущения?

– Не очень хорошие, если честно. Все-таки проиграли первые два матча. Было много шансов вытащить первую игру с «Уфой», но пропустили гол и проиграли. Во втором матче сказался класс соперника. «Краснодар» – серьезная команда. Хотя в первые 20 минут у нас с ними тоже были моменты. Забей мы, и игра могла сложиться совсем по-другому. Но ничего, мы не отчаиваемся, продолжаем работать на тренировках. Тренер нам говорит, как правильно играть. Думаю, в ближайших турах мы должны набрать первые очки в премьер-лиге.

– Следующий матч у вас, кстати, с «Зенитом», тоже будет непросто.

– Да, нас ждет большая игра. Наверное, это можно даже назвать дерби. Ждем очень хорошей качественной игры и аншлага на «Петровском».

– Переживания, что предстоит играть против родного клуба присутствует?

– Нет, ничего подобного. Наоборот, радуюсь, что есть такая возможность.

– Дзюба не празднует голы в ворота «Спартака». Если забьете «Зениту», вы как поступите?

– Отпраздную, не вижу никаких проблем.

– Если отбросить негатив, были мысли, когда вы выходили на игру с «Уфой», что вот, наконец, я дорос до премьер-лиги?

– Было, конечно. Была и нервозность, все-таки впервые предстояло играть в премьер-лиге, да и еще на «Петровском». Я с пяти лет в Академии «Зенита» и, когда я был маленький, каждый раз, проходя мимо «Петровского», думал: «Я здесь должен буду однажды сыграть и забить». Все время были такие мысли. И когда я уже стоял в подтрибуночке, коленки немного дрожали. Но все прошло со стартовым свистком.

– Какой-нибудь сувенир с этой игры сохранили на память?

– Нет, я не суеверный.

– Как вы уже отметили, «Тосно» неудачно стартовал в чемпионате. Ожидали ли, что так начнете с учетом непростого календаря?

– Мы заранее не думаем, какой будет счет в игре. Конечно, календарь у нас в начале не простой, но, может, это и лучше. Зато заранее сыграем со всеми сильными соперниками.

– Стадион «Краснодара» впечатлил?

– Если честно, да. Когда мы вышли на поле, у меня даже немного голова закружилась. Это реально космос. И ведь все это Галицкий построил только на свои деньги. Он большой молодец. Стадион вызывает просто невероятные эмоции. Это просто вау. И внешне, и внутри там всё очень уютно. Плюс это огромное табло.

– Анализировали все-таки, почему произошли эти два проигрыша?

– Может, это прозвучит и банально, но нам действительно не хватило опыта. Мы анализируем каждую игру, но выводы, которые мы делаем, это достаточно личная тема. Не хотелось бы выносить ее на публику. То, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке.

– Главный тренер после первого матча сказал, что команда совсем не расстроилась из-за проигрыша. Сейчас поражений уже два. Как дела с моральным духом?

– Да все у нас хорошо, у нас отличный коллектив. Ну конечно нам обидно. Но мы не вешаем нос. Мы верим в себя, верим в наших тренеров, в то, что они нам говорят.

– Заболотный недавно сравнил «Тосно» с «Лестером». Вы действительно считаете, что способны устроить такую же сенсацию?

– Я Забе уже сказал, что он немного переборщил. Нам бы хотелось этого, но пока это мечты. В реальности это будет очень тяжело сделать. Будем реалистами. Мы впервые играем в премьер-лиге.

– Правда ли, что президент «Тосно» как-то зашел к вам в раздевалку и сказал, что вам пора выходить на новый уровень и начинать играть в Лиге чемпионов? Перед вами серьезно поставили такую задачу?

– Руководство никаких особых задач нам не ставило. Задача одна — выигрывать в каждом матче. А эта история была еще в прошлом сезоне, в ФНЛ. К нам в раздевалку действительно как-то зашел президент и сказал: «Сейчас выиграем кубок, а в следующем году возьмем Лигу Европы». Ну мы посмеялись дружно, но каждый про себя, наверное, подумал, что нет ничего невозможного.

– Из-за череды травм вы в последний раз забивали 15 октября прошлого года, то есть почти 10 месяцев назад. Надоело лечиться?

– Ох, каких только травм у меня за это время не было, все подряд. Сначала одно, потом другое, потом третье, четвертое. На сборах, тренировках, играх. Такая полоса невезения. Только восстановился, сразу новая травма и так по нескольку раз. В какой-то момент это начало раздражать. Было тяжело психологически. Но это делает меня только сильнее как человека и футболиста.

– Из-за отсутствия собственного стадиона над вами как только не издеваются. Комментатор Уткин даже обозвал вас клубом-бомжем. Обидно, наверное, такое слышать.

– Вообще ни разу не обидно. Мы, когда увидели этот комментарий Уткина, просто посмеялись с ребятами и все. Команда существует всего четыре года. Четыре, правильно?

– Абсолютно.

– Тем более у клуба частный владелец. Думаю, при всем уважении к нашему президенту, если проводить параллели с «Краснодаром», то Галицкий это немного другой уровень. За 4 года невозможно построить и базу, и стадион. Мы к этому двигаемся постепенно. В «Тосно» сейчас стелят натуральное поле, приводят в порядок раздевалку, тренажерный зал. Будем там тренироваться. Дальше, я уверен, будет все еще лучше.

– Вы сами себя не ощущаете брошенными из-за отсутствия настоящего домашнего стадиона?

– Честно? Нет. Меня вообще полностью устраивает, что мы играем на «Петровском».

– Ну до этого был Новгород, вообще другой регион.

– С Новгородом, кстати, связаны только приятные воспоминания. Болельщики нас там полюбили очень сильно. На каждом матче был полный стадион. Даже обидно было покидать Новгород. Слышал, что много новгородцев приехало на первую игру с «Уфой» на «Петровский». Мне постоянно пишут болельщики, что будут и дальше приезжать, поддерживать.

– Как вам новые символы «Тосно» лось и корюшка?

– Ха-ха. Даже и не знаю. Можно я промолчу? Наверное, это здорово. Наверное, это какое-то развитие бренда. Но я только не понял, в Ленобласти много корюшки что ли? Видимо, много. Ну вот так решили наши руководители.

– Представляете, однажды болельщики крикнут вам: «Корюшка, вперед!».

– Ха-ха-ха! Это будет очень смешно. Если честно, мы тоже над этим посмеялись в команде.

– Корюшку любите?

– Да, очень.

– Сами готовите?

– Нет, мама. Ну и девушка тоже. Но лося не люблю! Ха-ха.

– Еще недавно говорили, что к вам проявлял интерес ЦСКА, «Зенит» хотел вас вернуть. В каком состоянии сейчас все эти предложения?

– Да, было такое. Но это было зимой. Сейчас такого интереса уже нет, все-таки 8 месяцев лечился. С «Зенитом» были достаточно серьезные переговоры. Даже с Луческу встречался. Но не сошлись с ним, так скажем, по моей роли в команде. Да и я сам хотел остаться в «Тосно». Мы как раз решали задачу по выходу в РФПЛ и я понимал, что в ЦСКА и «Зените» я буду выходить в концовках на условные 10 минут. А в «Тосно» я получаю нормальную игровую практику, что в моем возрасте самое главное. Вообще не жалею, что остался в «Тосно».

– То есть с Луческу вы встречались лично?

– Да.

– И что он вам предлагал?

– Секрет.

– Удивились, что у него не получилось с «Зенитом»?

– Да, очень. Я много общаюсь с ребятами из основы «Зенита». Они были, мягко говоря, недовольны тренировочным процессом, тем, как он выстраивал общение с игроками. Очень много было моментов, которые не нравились футболистам. Это все очень меня удивляло, ведь у Луческу гигантский опыт, он столько лет успешно тренировал «Шахтер» и в Лиге чемпионов далеко проходил. Наверное, сказалось, что РФПЛ очень специфический чемпионат.

– Можно поподробнее, что именно игроков не устраивало в тренировках?

– Не-не-не, больше я вам ничего не скажу.

– А что тут такого. Он уже все равно ушел.

– Скажем так, у него было очень много разногласий с игроками на личностном уровне. Причем, не с одним, а с целой группой игроков.

– Сами в «Зенит» хотите вернуться или вы теперь за «Тосно» навсегда?

– Ха-ха. Ну конечно хочется вернуться. Но у меня есть пример – Димка Богаев, который тоже воспитанник «Зенита», и которого забрали обратно. Понятно, что он получил травму, но его даже не рассматривают в основу. Вот такого мне бы не хотелось. Хочется перейти, когда будет уже определенный статус, когда ты будешь знать, что ты будешь играть.

– Почему все-таки в последние лет десять ни один воспитанник «Зенита» так и не заиграл по-настоящему в «Зените»?

– Тяжело, когда клуб может купить любого легионера за любые деньги. В таких условиях очень тяжело пробиться молодому игроку, которому нужно время на адаптацию, на какую-то сыгранность, а уж тем более там закрепиться. Пробивались-то многие. И Алексей Евсеев, и Игорь Чеминава, если помните такого, который даже в Лиге чемпионов выходил играть за «Зенит». Гасилин тот же. Просто никто так и не закрепился.

– О том и речь.

– Тяжело, я же говорю. Молодому игроку нужно время, чтобы раскрыться. Но у клуба этого времени нет.

– Среди выпускников Академии, игроков молодежки, «Зенита-2», нет ли чувства обреченности в связи с этим?

– За других не возьмусь говорить, скажу за себя. Я до последнего верил, что меня вот-вот позовут в основу. В принципе я с Боашем почти всегда в основе тренировался. Казалось, что вот-вот, сейчас меня выпустят. Я до конца верил, пока не ушел из «Зенита», но так ни разу даже в заявку не попал.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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