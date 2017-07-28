МИД России выразил протест Румынии из-за ситуации вокруг самолета с Рогозиным

МИД России 28 июля выразил протест поверенному в делах Румынии в России в связи с запретом Бухареста на пролет самолета, на борту которого находился вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, через воздушное пространство страны.

Как говорится в сообщении МИДа, под угрозу были поставлены 160 пассажиров, летевших этим рейсом. Кроме того, эти действия не позволили Рогозину попасть в Молдавию на встречу с президентом страны Игорем Додоном.

«В Москве расценивают этот инцидент как сознательную провокацию, наносящую серьезный ущерб двусторонним отношениям. Призвали власти Румынии провести тщательное расследование произошедшего и представить российской стороне соответствующие объяснения», — заявляют в МИДе.

Напомним, сегодня власти Румынии и, по некоторым данным, Венгрии не пропустили через свое воздушное пространство рейс авиакомпании S7, на котором российский вице-премьер летел на встречу с президентом Молдавии. На борту находились 165 пассажиров, 170 человек ожидали в аэропорту Кишинева обратного рейса, отмечает компания. Экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Минска. Пассажиров самолета не выпускали из салона и не сообщали, куда отправится рейс.