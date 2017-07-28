Росреестр прекратил обслуживание петербуржцев из-за технического сбоя

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) прекратила обслуживание петербуржцев из-за технического сбоя. О том, что многофункциональные центры Северной столицы не принимают документы в Росреестр, сообщили читатели «Фонтанки».

В Росреестре подтвердили наличие проблемы. «Система не работает из-за программного сбоя», – сообщил оператор «горячей линии». По его словам, обслуживание прекратилось около 18.00; сколько времени потребуется на устранение, в Росреестре указать не смогли.

Технические неполадки затронули только Петербург. «Из других регионов жалоб не поступает», – уточнили на «горячей линии».