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28.07.2017 19:22

В Турции заявили о согласии России передать технологии системы С-400

Россия согласилась передать Анкаре технологии производства зенитной ракетной системы С-400.

Как пишет «Лента.Ру» 28 июля, об этом в интервью турецкому изданию Hürriyet Daily News заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Наш важнейший выигрыш от этой сделки состоит не столько в обеспечении нужд безопасности, но и в получении необходимых технологий. Этот вопрос прямо прописан в нашем соглашении с русскими и проговаривался на переговорах нашего президента с Путиным. И русские сказали нам «хорошо», — рассказал Калын.

Напомним, 14 июля агентство Bloomberg сообщало, что условия сделки между Россией и Турцией согласованы. По данным высокопоставленного военного источника, речь идет о четырех дивизионах системы С-400 на общую сумму около 2,5 млрд долларов. Два дивизиона должны быть переданы Россией в готовом виде в течение двух лет с момента подписания контракта. Еще два предполагается собрать в Турции.

Президент России Владимир Путин 1 июня заявил, что Москва готова продать Анкаре С-400. Вопрос локализации производства системы в Турции, по словам Путина, должен определяться готовностью турецкой оборонной промышленности.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная ЗРС, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.


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