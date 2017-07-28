Новый постпред России при ООН: Отношения России и США находятся на дне

Василий Небензя, назначенный постпредом России при ООН в четверг, считает, что отношения между РФ и Соединенными Штатами достигли своего дна.

Как сообщает 28 июля РИА Новости, Небензя заявил, что Москва была вынуждена принять ответные меры на антироссийские санкции США. Он назвал новые ограничительные меры Вашингтона необоснованными, незаконными и беспрецедентными. Но, подчеркнул дипломат, две страны не могут обойтись друг без друга.

Небензя также отметил, что сотрудничество России с другими членами Совета Безопасности ООН продолжится.

Ранее в пятницу Россия запретила посольству США пользоваться дачей в Серебряном Бору, а также складскими помещениями на Дорожной улице в столице. Таким образом Москва отреагировала на ужесточение американских санкций. Кроме того, российская сторона потребовала до 1 сентября сократить общее количество персонала, занятого в американских дипмиссиях в стране, до 455 человек. Этот показатель соответствует числу отечественных дипломатов и сотрудников технического персонала, находящихся в США.

Василий Небензя приступил к своим обязанностям в ООН и Совбезе ООН 28 июля. До этого он занимал должность заместителя министра иностранных дел.