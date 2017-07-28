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28.07.2017 18:52
26 Комментариев

Резнику дали 10 суток за сопротивление сотруднику Росгвардии на митинге 12 июня

Депутата Законодательного собрания Петербурга Максима Резника арестовали на 10 суток и оштрафовали на 11 тыс. рублей за участие в митинге против коррупции, состоявшемся 12 июня на Марсовом поле, и сопротивление сотрудникам полиции.

Судья Дзержинского суда Владимир Васюков огласил постановление 28 июля. Он отметил, что 12 июня Резник находился на Марсовом поле, вокруг него не менее тысячи человек скандировали «Путин надоел».

При этом депутат находился в непосредственной близости от митингующих, а значит — участвовал в акции, посчитал судья. Кроме того, Васюков согласился с мнением полиции, что протестующий Резник во время задержания хватал сотрудников Росгвардии за шею и препятствовал их работе. Довод защиты о том, что парламентарий, находясь на Марсовом поле, исполнял свои должностные обязанности, судья не принял во внимание, так как доказательств тому не нашел.

По статье 20.2 ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания") Резника оштрафовали на 10 тысяч. Ещё на 1 тыс. рублей судья оштрафовал депутата за сопротивление полиции по статье  19.3 КоАП ("Сопротивление сотрудникам полиции"). По этой же статье парламентарий был арестован на 10 суток. Максимальный срок ареста по данным статьям мог составить 15 суток, а штраф – 20 тыс. рублей.

пресс-служба Городского суда Санкт-Петербурга

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Напомним, Резника вызвали в 78-й отдел полиции для составления протоколов по итогам акции 12 июня только 25 июля. По какой причине это произошло только спустя полтора месяца, в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти не пояснили.

Напомним, 12 июня на Марсовом поле прошла антикоррупционная акция сторонников Алексея Навального. В рамках несогласованного митинга было задержано более 600 человек. В частности, был задержан, но отпущен за неимением санкции прокурора и Максим Резник. По словам законодателя, на Марсовом поле он занимался пресечением противоправных действий сотрудников полиции.


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комментарии пользователей (26)
Роднуля
28 июля 2017 г. 20:18
KontraSaiko: Да. Сказано— стоять и стой. Потом, после наводящих вопросов можно предъявить депутатский мандат, рассазать о правах,коаппе, конвенции и прочих решениях. Но до стража порядка не дотрагивайся, иначе -сопротивление и прочие последствия.
Valera78
28 июля 2017 г. 20:16
Дмитрий Надеин: да попутала наш фотограф в своем супер верноподническом поклоне власти бандитов,такое бывает с одинокими женщинами— советниками непонятно кого, чего ? Не будьте строги.!1
chehasta
28 июля 2017 г. 20:16
Феерично. Когда основным мерилом является лояльность, система рушится. Главное, чтобы страна осталась при обрушении.
KontraSaiko
28 июля 2017 г. 20:12
Роднуля: и закон "О Полиции" на гражданах не написан. И Женевская конвенция. И УК и КоАПП. Ну кроме статей о противодействии конечно. ТАк шта можно это всё игнорировать и пи3dить всех кого вздумается, форма же есть, ку не сделал, цака нет — в эциц. до суда — без гвоздей. пока что.
Randy
28 июля 2017 г. 20:01
Я шел однажды вдоль Болота с простым плакатиком в руках, вдруг мимо проезжает рота в решетчатых грузовичках. Я побежал скорее к речке, уже на парапетик влез, как из машинок человечки пустились мне наперерез. Они плакатик мой изъяли, они разбили мне очки и протокольчик показали – в нем непонятные крючки. Я долго разбирал словечки, и было мне понять слабо, как пострадали человечки и как я сделал им бобо.
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