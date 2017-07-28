Глава Крыма: Свет включили, экономика не пострадала

Электроснабжение Крыма восстановлено. Блэкаут, оставивший республику без света на несколько часов 28 июля, не нанёс ущерба ни людям, ни бизнесу, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Оперативно подключены МГТС и другие источники энергоснабжения, все социально значимые объекты на время отключения перешли на резервное питание. Ущерба экономике и социальной сфере нет», — написал Аксенов в «Фейсбуке».

Напомним, около двух часов дня в пятницу в Крыму и Севастополе пропало электричество. Отсутствие света подтвердили в Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Судаке, Бахчисарае, Красноперекопске и других городах. Обесточило и здание компании «Крымэнерго».