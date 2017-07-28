Попутчиков Рогозина не выпускают из самолета

Пассажиры самолета авиакомпании S7, на котором летел вице-премьер Дмитрий Рогозин, застряли в Минске. Их не выпускают из салона и не говорят, куда отправится рейс.

Как рассказали «Фонтанке» попутчики Рогозина, вылетевшие вместе с ним 28 июля около 11:40 из Москвы в Кишинев, их лайнер развернули в воздухе и вместо Кишинева посадка была совершена в Минске около 16:40.

По словам пассажиров, их до настоящего времени не выпускают из салона самолета. Люди обеспечены напитками, но горячего питания нет. Информации о том, отправится ли их рейс обратно в Москву или продолжит путь в столицу Молдавии, до настоящего времени не поступило.

Последнее сообщение от экипажа: Минск якобы не выпускает рейс до тех пор, пока авиакомпания не оплатит услуги аэропорта.

Напомним, сегодня власти Румынии и, по некоторым данным, Венгрии не пропустили через свое воздушное пространство самолет, на котором российский вице-премьер летел на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.