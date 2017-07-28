Санкции против Крыма продлили Албания, Черногория, Норвегия, Грузия и Украина

Вслед за Европейским союзом пять стран – партнеров ЕС продлили до 23 июня 2018 года санкции против Крыма и Севастополя.

Об этом 28 июля сообщается на сайте Совета Евросоюза. К его решению, принятому 19 июня, присоединились Албания и Черногория, претендующие на вхождение в состав ЕС, Норвегия, Грузия и Украина.

Представители этих государств заверили Брюссель, что их внешнеполитический курс соответствует решению ЕС, отмечается в документе.