Санкции против Крыма продлили Албания, Черногория, Норвегия, Грузия и Украина
Вслед за Европейским союзом пять стран – партнеров ЕС продлили до 23 июня 2018 года санкции против Крыма и Севастополя.
Об этом 28 июля сообщается на сайте Совета Евросоюза. К его решению, принятому 19 июня, присоединились Албания и Черногория, претендующие на вхождение в состав ЕС, Норвегия, Грузия и Украина.
Представители этих государств заверили Брюссель, что их внешнеполитический курс соответствует решению ЕС, отмечается в документе.
Источник: Лента.ру
Справка:
Европейским компаниям запрещено поставлять в Крым товары и технологии в сфере транспорта, телекоммуникаций, нефтедобычи, а также запрещено оказание сервисных услуг в этих секторах. Кроме того, ЕС ввел запрет на импорт товаров, произведенных на полуострове.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права. В июне 2014-го Брюссель впервые ввел санкции против полуострова.