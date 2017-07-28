Эксперты КЕЙ объяснили, как выбрать акустику для дома

Просмотр фильмов, прослушивание музыки, игры, а нередко и работа за компьютером требуют хорошей акустики. Какими должны быть колонки для того или иного случая и как их выбрать – рассказали специалисты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.

Главным критерием выбора, по мнению экспертов КЕЙ, является ответ на вопрос: для какой техники нужны колонки (ПК, ноутбука, смартфона или домашнего кинотеатра).

Для смартфона оптимальным вариантом может служить выбор портативной беспроводной колонки. Благодаря своим компактным размерам такая колонка легко помещается в сумке или рюкзаке. Многие модели имеют высокую степень пыле- и влагозащиты, а это значит их можно безбоязненно брать с собой на пляжные вечеринки и т.д. Связь со смартфоном устройство поддерживает при помощи Bluetooth соединения. Нередко портативная колонка имеет встроенный аккумулятор, с помощью которого можно также подзаряжать мобильные гаджеты. Подробные советы, как выбрать портативную колонку, КЕЙ представил в специальном обзоре: Портативная акустика.

Для ноутбука можно выбрать компактные настольные колонки. Технические характеристики у них в основном однообразны, а ключевое отличие заключается в дизайне. Это может быть как «строгая» офисная акустика серых и черных цветов с классическим дизайном, так и более оригинальные варианты. Для ПК эксперты КЕЙ рекомендуют акустические системы 2.1., состоящие из сабвуфера (крупная колонка с низкой частотой) и двух сателлитов средней частоты звучания. Предпочтительные бренды: Sven и Defender.

Настоящим меломанам стоит сразу обратить внимание на мультимедийные акустические системы активного типа. В их комплектацию входит усилитель, благодаря которому появляется возможность прослушивать музыку с ПК в достаточно высоком качестве. Для домашнего кинотеатра подойдут системы 2.1 или 5.1 с мощными динамиками.