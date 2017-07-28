МИД Германии заявил, что не будет считаться с санкциями США против России

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль 28 июля заявил, что не будет принимать во внимание действие новых антироссийских санкций США на европейские компании, подчеркнув, что санкционная политика — неподходящий инструмент продвижения национальных интересов.

Как сообщает РБК со ссылкой на немецкую прессу, дипломат подчеркнул, что Берлин «ни при каких обстоятельствах» не потерпит экстерриториальное использование санкций США против европейских компаний.

Президент США Дональд Трамп осведомлен о позиции Берлина, добавил он. Габриэль заявил, что не считает санкционную политику «разумным» или «подходящим» инструментом для «продвижения национальных интересов в отношении экспорта отечественной энергетики». Глава МИД Германии отметил, что решение о том, какими будут санкции, остается за президентом США.

В ответ Габриэль предложил США координировать с Евросоюзом свою политику в отношении России. Он счел положительным тот факт, что сейчас, по его словам, Конгресс США ведет консультации с европейскими партнерами перед принятием санкций. Также Габриэль высоко оценил последние изменения в законопроекте о санкциях.

Ранее министр экономики Германии Бригитта Циприс признала, что санкции США против России могут нанести ущерб европейским компаниям. Параллельно санкции США против России раскритиковали в немецком Комитете по восточно-европейским экономическим отношениям. 26 июля против новых ограничений выступили в Федеральном объединении торгово-промышленных палат (DIHK).

В ночь на 28 июля Сенат США проголосовал за новый пакет антироссийских санкций. Ранее документ одобрила Палата представителей, и теперь он будет направлен на подпись президенту Дональду Трампу.