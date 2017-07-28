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31.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ назвали ТОП-5 «классических» безрамочных смартфонов

Эксперты КЕЙ назвали ТОП-5 «классических» безрамочных смартфонов
КЕЙ

Безрамочные смартфоны стремительно завоевывают рынок. Только в 2016 году, по оценкам аналитиков, было продано порядка 800 000 таких устройств.

А в 2017 эта цифра составила уже 115,1 млн, таким образом спрос вырос практически в 100 раз. Эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ представили дайджест моделей ведущих производителей, которые уже сейчас можно считать «классикой» безрамочного жанра.

  1. Samsung Galaxy S8

При диагонали экрана в 5.8 дюймов боковые рамки у Samsung Galaxy S8 практически отсутствуют, а верхняя и нижняя невероятно узкие. У экрана есть и другие достоинства: разрешение 2960х1140, AMOLED покрытие, высокая чувствительность к касанию.  Соотношение сторон составляет 18,5:9, благодаря чему пользователь ощущает, что держит в руке компактное устройство с диагональю не больше 5 дюймов.

  1. Samsung Galaxy S7 Edge

Поразивший своим дизайном сразу же после выхода, Samsung Galaxy S7 Edge по-прежнему остается достойным конкурентом на рынке. Отсутствие боковых рамок обеспечивается за счет изогнутого с двух сторон дисплея. Соотношение сторон классическое – 16:9. Среди других преимуществ – наличие сканера отпечатка пальцев непосредственно под дисплеем, более мощный аккумулятор 3600 мАч, против 3000 мАч у Samsung Galaxy S8, и, наконец, сниженная цена.

  1. Sony Xperia XA

Диагональ экрана составляет 5 дюймов. К несомненным достоинствам гаджета можно отнести  его высокую производительность, компактные размеры, наличие двух хорошо снимающих камер по 13 и 8 Мпикс.

  1. ZTE Nubia Z9 Max

ZTE Nubia Z9 Max – увеличенная до 5,2 дюймов версия Nubia Z9. Отсутствие рамок играет роль элемента управления гаджетом: так двигая пальцем по краю изогнутого стекла, можно увеличивать и уменьшать громкость, яркость экрана, работать с открытыми приложениями.

  1. LG G6

LG G6 оснащен ультра-широким дисплеем высокой четкости, диагональ которого составила 5,7 дюймов, а разрешение 2880х1440, при соотношении сторон 18:9. Кроме того, гаджет имеет двойную камеру 13 Мпикс, с оптическим стабилизатором изображения.


 

 


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