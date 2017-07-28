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28.07.2017 18:00

В Петербурге обжаловали снос доски адмиралу Колчаку

Демонтаж мемориальной доски адмиралу Александру Колчаку вновь оспорило общественное движение «Белое дело». Кассационная жалоба в президиум Санкт-Петербургского городского суда подана 27 июля.

«Мы просим отменить два предыдущих судебных акта (решения городского суда и Смольнинского районного суда. – Прим. ред.) и отказать в удовлетворении требований истцов (активистов коммунистического движения «Суть времени». – Прим. ред.)», – сообщил «Фонтанке» 28 июля юрист «Белого дела» Александр Глейх.

В жалобе фигурируют три аргумента. Во-первых, городской суд, решая судьбу доски, по мнению «Белого дела», использовал недопустимые доказательства. Служители Фемиды сослались на судебное решение 1999 года, которое не сохранилось и существует лишь в форме ксерокопии.

«Во-вторых, городской суд не объяснил, в чем нарушены права истцов. В-третьих, постановление правительства Петербурга об установке мемориальной доски подписано строго в соответствии с законом», – добавил Глейх.

Судьба жалобы «Белого дела» решится в течение месяца – её либо откажутся принимать, либо отправят на рассмотрение в президиум суда.

Напомним, битва вокруг мемориальной доски адмиралу Колчаку длится с ноября 2016 года, когда табличка появилась на Большой Зелениной улице, 3. Белого военачальника увековечили современные сторонники белого движения. Однако у них появились противники – прокоммунистическое движение «Суть времени», связанное с публицистом Сергеем Кургиняном. Они успешно оспорили в суде установку доски и добились её демонтажа. В начале июля гранитную плиту сняли со стены и поместили в Музей городской скульптуры.


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