В ГИБДД рассказали, как объехать парад на День ВМФ

В петербургской дорожной полиции рассказали, как будет организована схема движения во время проведения Дня ВМФ 30 июля. И дали совет – планировать маршрут заранее.

Объезжать разведенные мосты (а ради праздничного парада поднимут пролеты Дворцового, Благовещенского, Троицкого и Литейного мостов), а также закрытия в районе Английской и Адмиралтейской набережных возможно из разных районов города на Неве.

Через Васильевский остров автомобилистам советуют следовать по 8-9 линиям, набережной Макарова и ЗСД. На Петроградской стороне помогут три моста – Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский (добраться до них можно разными путями). На севере Петербурга в ГИБДД советуют использовать Ушаковскую, Выборгскую, Пироговскую, Арсенальную и Свердловскую набережные, выезжать к мостам Большеохтинскому и Александра Невского, потом к Обводному каналу и ЗСД. Тем, кто поедет с юга города посоветовали воспользоваться Западным скоростным диаметром, а потом по набережной Обводного канала пересекать открытые мосты с Синопской на Свердловскую набережные.

В дорожной полиции не исключают временных ограничений движения по Невскому и Лиговскому проспектам. Решение будет приниматься в зависимости от плотности движения.

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О том, как Петербург пережил репетицию парада читайте в материале «Фонтанки».