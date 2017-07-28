ФСБ нашла подрывников в шиномонтаже

Видеозапись задержания 28 июля подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге опубликовала Федеральная служба безопасности.

На ролике видно, как бойцы с нашивками регионального отряда спецназначения «Град» через двери и окна, срывая решетки, врываются в производственное помещение, судя по всему, в шиномонтаж. Один из задержанных – мужчина азиатской внешности – на вопрос спецназовца «Что хотел сделать?», лежа на полу в наручниках, отвечает: «Чтобы… поезд… авария…» Показаны результаты осмотра помещения: книга на арабском языке и кислородный баллон в спортивной сумке.

Напомним, утром 28 июля ФСБ сообщила о задержании семерых выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты на объектах транспорта в Петербурге во время празднования Дня Военно-морского флота.